Die Ranzengarde hat einen neuen Vorsitzenden. Paul Kokoschka wechselt vom Schriftführer in das Führungsamt der närrischen Paradegarde. Fast vier Jahre lang hatte es aufgrund von Corona keine Hauptversammlung gegeben.

Zum Bild der Säckinger Fasnacht gehören die uniformierten Ranzengardisten nicht nur an den drei Faißen dazu. Sie bewahrt viele städtische Traditionen. Derzeit mit nur noch 20 aktiven Musikern stemmen die Fasnächtler weiterhin das gewohnte Programm. „Präsenz zeigen, mitmachen und Spaß haben“, ist für die scheidende Vorsitzende Ramona Butz das Motto ihrer dreizehnjährigen Arbeit im Vorstand. Butz wollte den Wechsel für eine neue Führungsmannschaft nahtlos vollziehen und bleibt der Ranzengarde als Musikerin erhalten. Ganz dem Zeitgeist geschuldet, „erneuern und neuen Schwung reinbringen heißt auch sich“ zurückziehen, so Butz. Gleiches Motiv ist beim scheidenden Kammerwart Silvio Licata ausschlaggebend gewesen; für die Traditionsuniform und das Musik-Equipment wird sich zukünftig Jasmin Fischer kümmern.

Auf Paul Kokoschka ruht das Vertrauen der Mitglieder, er übernimmt das Amt von Ramona Butz. Jürgen Weiß bleibt Vize-Vorsitzender und die Kasse führt Jürgen Wassmer. Die Ranzengarde kehrt bei den vollständigen Neuwahlen wieder in ihren üblichen Rhythmus zurück, Kammerwartin, zweiter Vorsitzender und Kassierer sind auf ein Jahr gewählt, Vorsitzender und Schriftführer auf zwei Jahre. Die Wartung und Reparatur aller Instrumente hat den Verein knapp 1800 Euro gekostet.

Die Ranzengarde ehrte folgende Mitglieder: Norbert Fischer nachträglich für 50 Jahre Mitgliedschaft, Brigitte Schmid kommt auf 40 Jahre, seit 30 Jahren dabei ist Otmar Frommherz, Ramona Butz und Jürgen Wassmer seit 20 Jahren, Andreas und Patrick Fischer, Brigitte und Jaqueline Schmid seit 15 Jahren. Auf zehn Jahre kommen Antonio und Silvio Licata sowie Marcus Wirtz. Die Ranzengarde im Internet: www.ranzengard-bad-saeckingen.de.

Info: Die närrische Ranzengarde Bad Säckingen entstammt ihren Ursprüngen her von der städtischen Bürgerwehr des 17. Jahrhunderts. Im grün-weißen Waffenrock wird die Fasnacht musikalisch begleitet. Vorsitzender ist Paul Kokoschka und Tambourmajor Norbert Fischer leitet die musikalischen Streifzüge. Weiteres unter www.ranzengard-bad-saeckingen.de

Zur Narrenmesse im Münster zieht das Corps traditionell in Formation ein, „da läuft‘s mir eiskalt den Rücken runter, das ist in den heiligen Hallen immer beeindruckend“, gestand Zunftmeister Rolf Meyer am Donnerstag bei der Versammlung im Gallusturm. Die Narrenzunft Bad Säckingen setzt bei ihren Umzügen die Ranzengarde immer prominent mit an die Spitze, gleich neben den Urmasken der hiesigen Fasnachtsbräuche. Die Ranzengarde bewahrt viele städtische Traditionen.