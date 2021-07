Der zweite EM-Titel nach 53 Jahren – das war ein guter Grund für rund Tausend italienische Fans so richtig ausgelassen und laut in Bad Säckingen zu feiern. Es gab sogar ein Feuerwerk. Und es blieb friedlich.

Rund Tausend Italiener feiern in der Nacht zu Montag den Sieg der Europameisterschaft in Bad Säckingen – hier steht auch ein Fan im Anhänger.| Bild: Catia Lorusso

Die Trompeterstadt war in der Nacht zum Montag der Ort im Landkreis, an dem laut Polizei am meisten Italiener den EM-Titel ihrer Fußballnationalmannschaft feierten. Die Anzahl der Feiernden in Bad Säckingen schätzt die Polizei auf bis zu 1000