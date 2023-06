Auch in diesem Jahr möchte die Stadtbücherei etwas ganz besonderes für die Sommerferien bieten. Die Leseclubaktion „Heiß auf Lesen“ startet am Donnerstag, 20. Juli. Dazu anmelden können sich alle Kinder ab der ersten bis zur vierten Klasse. „Auch Kinder die im Herbst in die fünfte Klasse kommen, dürfen noch an der Leseaktion teilnehmen“, erklärt die Leiterin der Stadtbücherei, Martina Huber.

Alle Kinder, die sich für die Aktion anmelden, dürfen aus einer Reihe von besonderen Büchern auswählen, die nur den Leseclub-Kindern zur Verfügung stehen. Bis zu zwei Bücher können pro Ausleihe ausgesucht und bis zu vier Wochen behalten werden. Bei den Büchern handelt es sich ausschließlich um Neuerscheinungen, die extra für die Aktion zur Leseförderung angeschafft worden sind. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, bei der Rückgabe eine Bewertungskarte ausfüllt und ein paar Fragen zu den gelesenen Büchern beantwortet, wird am Ende der Aktion mit einer Urkunde und einer Überraschung aus der Stadtbücherei belohnt. Die Abschlussveranstaltung mit Urkundenverleihung finden am Dienstag, 19. und Donnerstag, 21. September in der Stadtbücherei statt.

Die Anmeldungen und weiteres Informationsmaterial für „Heiß auf Lesen“ sind ab Montag, 10. Juli in den Bad Säckinger Grundschulen erhältlich. Die Anmeldung kann zu Hause ausgefüllt und ab 20. Juli in der Stadtbücherei abgegeben werden. Die Stadtbücherei beteiligt sich inzwischen zum vierten Mal an der Aktion der Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen im Regierungspräsidium Freiburg. Nach den beiden Abschlussveranstaltungen Ende September, gehen die Beurteilungen aus der Lostrommel weiter nach Freiburg ins Regierungspräsidium, Fachstelle für öffentliches Bibliothekswesen. Dort werden dann weitere Preise verlost. Die Teilnahme am Leseclub ist an keine Ausleihkarte aus der Stadtbücherei gebunden. „Es können alle Kinder an der Aktion teilnehmen“, verspricht die Leiterin der Stadtbücherei.

Unabhängig von der Sommeraktion, möchte die Stadtbücherei wieder mit dem regelmäßigen Vorlesen beginnen. Dazu ist sie auf der Suche nach Mamas oder Papas, die jeweils eine halbe Stunde, von 16 bis 16.30 Uhr, vorlesen möchten. Interessenten können sich direkt bei der Stadtbücherei melden.