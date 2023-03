Die Stadt Bad Säckingen, sowie die Ortsgruppen von Parents For Future, Fridays For Future, BUND und die christlichen Kirchen laden am Samstag, 25. März, ab 20.15 zur Aktion Earth Hour ein.

Lichterkette zum Gallusturm als Signal für mehr Klimaschutz

Bereits zum elften Mal beteiligt sich die Stadt an der globalen Aktion und schon zum zweiten Jahr in Folge zusammen mit den hier ansässigen Organisationen. Sie rufen dazu auf, gemeinsam ein sichtbares Zeichen für die Dringlichkeit von Klimaschutz zu setzen.

Treffpunkt ist ab 20.15 Uhr auf dem Münsterplatz in Bad Säckingen. Interessierte sind dazu eingeladen, ein Glas mit einem Teelicht oder einer Kerze mitzubringen. Untermalt wird die Aktion von Glockengeläut, Redebeiträgen von Bürgermeister Alexander Guhl, Pastoralassistentin Eva Pollitt, BUND-Vertreterin Wioletta Koch, Vertretern der Gruppe Fridays For Future Bad Säckingen und musikalischen Beiträgen von Aaron Kreideweis-Thomas, Blondie und Iris Wallascheck.

Beleuchtung wird abgestellt

Das Licht an wichtigen öffentlichen Gebäuden wird von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr für eine Stunde gelöscht, um die Dringlichkeit eines effektiven und raschen Klimaschutzes zu betonen und eine Botschaft an die Politik zu senden. Bad Säckingen folgt dem Aufruf des World Wildlif Fund (WWF) und wird zur Earth Hour die Beleuchtung des Fridolinsmünsters, der historischen Holzbrücke, des Gallus- und Diebsturms sowie des Schlosses Schönau ausgeschaltet.

Bürger können sich beteiligen

Ralf Däubler, Umweltbeauftragter der Stadt und Initiator der Aktion, ruft die Bürger auf, ebenfalls mitzumachen: „Nach einem Jahr mit verheerenden extremen Wetterereignissen, einer Energiekrise und sich ändernden politischen Prioritäten ist die Earth Hour 2023 ein wichtiger Moment, um unsere Unterstützung für ambitionierten Klimaschutz zu zeigen“. Und auch Bürgermeister Alexander Guhl erhofft sich rege Beteiligung von den Bürgern: „Es ist noch viel zu tun in dem Thema und es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen seinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“.

Auch Kirchen machen mit

Durch friedliche Aktionen und Demonstrationen könne laut Guhl von unten Druck auf die Politik ausgeübt werden. Durchaus von Gewicht sind hier auch symbolische Aktionen wie die Lichterkette in Bad Säckingen: „Wir brauchen kleine Schritte, damit es überhaupt voran geht“, ergänzt Wioletta Koch, Vertreterin vom BUND. Und auch die christlichen Kirchen ziehen mit, getreu dem Motto „Schöpfung bewahren“.

Der Fokus der Aktion liegt vor allem auf dem Gemeinschaftlichen: „Die Teilnahme versteht sich als Zeichen des Zusammenrückens hinsichtlich eines der drängendsten Probleme unserer Zeit“, so Johannes Bauer, Vertreter der Ortsgruppe Parents For Future. Ob von zuhause oder unterwegs, ob analog oder digital – der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour 2023 mitzumachen. Mit dem symbolischen Lichtausschalten können Bürger selbst ein Zeichen setzen.