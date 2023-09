Mitte Mai wurde ein Supermarktparkplatz in Wehr Schauplatz eines aggressiven Zusammentreffens. Ein 45-jähriger Mann zeigte einem 42-Jährigen eine Waffe. Der fürchtete um sein Leben,Todesa warf den bewaffneten Mann von sich und brachte den Fall zur Anzeige. Nun trafen sich die zwei Männer wieder – vor Gericht. Das Amtsgericht Bad Säckingen urteilte, der Waffenträger solle die Schreckschusspistole sowie den Waffenschein abgeben. Kommt er der Auflage bis 18. Oktober nach, werde das Verfahren ohne weiter Strafen abgeschlossen. Dafür müsste er für den kleinen Waffenschein eine Verzichtserklärung beim zuständigen Landratsamt Lörrach unterschreiben.

Angeklagter ohne Rechtsbeistand

Den Waffenschein besitze er seit 2022. Damals wollte er sich als Sicherheitsmann bewerben, sagt der gelernte Verkäufer vor Richter Jan Meents und Staatsanwältin Natalie Basler aus. Sein Verteidiger hatte nach Aussage des Angeklagten das Mandat niedergelegt und war deshalb nicht anwesend.

Fragen bleiben offen

Unklar blieb, warum der 45-Jährige ausgerechnet am 13. Mai die Waffe bei sich trug, die er vor dem Kläger entblößte. Dieser ist serbischer Staatsbürger und arbeitet als Schreiner. Die beiden Männer kennen sich seit Kindheitstagen, geben beide übereinstimmend an. „Wir waren gut befreundet – ich verstehe nicht, wie es so weit kommen konnte“, sagt der Kläger. Auch das blieb bis zum Ende der Verhandlung unklar.

Verworrene Ausgangssituation

Die Aussagen der ehemaligen Kindheitsfreunde beschreiben die Situation ähnlich einer Seifenoper: Der Kläger habe die Beziehung des 45-Jährigen nicht akzeptieren können, gibt der Angeklagte zu Protokoll. Kurz darauf sagt er, dass der 42-jährige Schreiner nicht an seiner Beziehung, sondern nur deren Freundin interessiert wäre. Der Kläger schildert die Verhältnisse anders: „Er glaubt wohl, dass ich ein Verhältnis mit seiner Freundin gehabt habe.“

Die Geschichte nimmt eine Wendung, als Richter Jan Meets das Vernehmungsprotokoll der vermeintlichen Freundin verliest. Vor der Polizei hatte sie ausgesagt, dass der Angeklagte lediglich ihr Ex-Freund sei. Laut dem Angeklagten seien die beiden aber seit vier bis fünf Jahren ein Paar.

Waffenschein in Deutschland Einen einzelnen Waffenschein gibt es in Deutschland nicht. Wer eine Waffe führen will, benötigt den kleinen Waffenschein oder den Waffenschein. Laut Bundesverwaltungsamt erlaubt der kleine Waffenschein Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen zu tragen. Der „große“ Waffenschein wird nur selten an Privatpersonen vergeben. Voraussetzung sind dem Landratsamt Waldshut zufolge etwa „wesentlich mehr als die Allgemeinheit durch Angriffe auf Leib oder Leben gefährdet zu sein“. Wer eine Waffe nicht nur führen, sondern besitzen möchte, benötigt zudem eine Waffenbesitzkarte. Die erfordert neben Volljährigkeit laut Bundesverwaltungsamt auch „die nachgewiesene Sachkunde sowie ein waffenrechtliches Bedürfnis.“

Mahnverfahren mit umgekehrten Rollen

Dieses Spannungsgefüge entlud sich wohl schließlich auf dem Supermarktparkplatz in Wehr. Der Kläger sei gerade erst nach Wehr gezogen, sagte er. Mit einem Bekannten kam er aus dem Laden und stand unverhofft vor seinem Bekannten. Der habe auf dem Parkplatz die Jacke gehoben und die am Oberkörper geholsterte Waffe gezeigt. Da habe er reagiert, sein Gegenüber am Kragen gepackt und weggeschubst.

Davon schlug der bewaffnete Verkäufer auf dem Boden auf, beschreibt der Angeklagte. Per Mahnverfahren habe er deshalb wegen Körperverletzung schriftlich Schmerzensgeld eingefordert. Der Aufforderung sei er jedoch nicht nachgekommen, da sein Bekannter es selbst provoziert habe. Sollte er darauf allerdings nicht reagieren, könne dieses Geld vollstreckt werden, klärte Richter Meents den Schreiner auf. So könnte es sein, dass nach der Verhandlung der Kläger dem Angeklagten noch Geld überweisen muss.

Für den Angeklagten endet das Strafverfahren somit glimpflich – zumindest wenn er der richterliche Auflage nachkommt und Waffenschein und Waffe abgibt.