von Susanne Eschbach

Eisenbahnen, Nähmaschinen, Puppenstuben und eine gute Tasse Kaffee. Auch nach 30 Jahren hat es kaum ein Museum geschafft, dem Müllmuseum Wallbach den Rang des ungewöhnlichsten Museums abzulaufen. Wer das Museum kennt, weiß, es ist immer einen Besuch wert. Denn in den ganzen Jahren hat es nie an Faszination und Attraktivität verloren.

Feier zum 30-jährigen Bestehen Für Sonntag, 29. August, hat die Familie Thomann in ihrem Museum zum Jubiläum eine kleine Feier mit Frühschoppen vorgesehn. Momentan plant die Familie noch mit den Corona-Fallzahlen im Blick. Wie groß die Feier ausfallen wird, steht noch nicht fest.

Wer sich in eine Welt aus seiner Kindheit zurückversetzen möchte, sollte den morgigen Sonntag dazu nutzen. Denn pünktlich zum 30-jährigen Bestehen und nach sieben Monaten Corona-bedingter Schließung darf das Museum wieder ab 14 Uhr besucht werden. „Das Besondere an unserem Museum ist, dass jedes Stück, das bei uns angesehen werden kann, eigentlich nicht für das Museum, sondern für den Müll gedacht war“, erzählt Karl Thomann. Bereits seit vielen Jahren haben er und seine Frau Elke das Museum übernommen, das einst Vater Erich gegründet hatte.

Mit einem Teddy fing es an

Der Grundstein der Sammelwut des Museumsgründers Erich Thomann und damit des Wallbacher Müllmuseums sind zwei dunkle Knopfaugen im Gesicht eines Stoffteddys, die Erich Thomann, der damals als Planierraupenfahrer auf der Kreismülldeponie „Lachengraben“ gearbeitet hatte, aus einem Berg Müll heraus angeblickt hatten. Mit dem Gedanken an seine fünf Kinder Daheim, nahm er den Teddy mit. Ehefrau Agnes wusch und putzte den kleinen Gesellen wieder heraus.

Bad Säckingen Große Trauer um „Mister Müllmuseum“ Das könnte Sie auch interessieren

Die Öffnungszeiten Das Museum ist ab Sonntag, 18. Juli, wieder jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Unter Voranmeldung kann das Museum auch zu anderen Zeiten besichtigt werden.

Was folgte waren fast täglich ein Kofferraum voller weiterer Fundstücke, bei denen es Erich Thomann einfach nicht geschafft hatte, sie während seiner damals 20-jährigen Deponiearbeit platt und kaputt zu fahren. Das wertvollste Fundstück war eine Schaffhauser Bibel von 1743. „Müll ist der Stuhlgang der Gesellschaft, das ist keine feine Sache“, so der Museumsgründer damals. „Ein bisschen robust und geruchsunempfindlich muss man schon sein“.

Dieser kleine Teddy im Arm von Museumsleiter Karl Thomann ist der Grundstein für das ungewöhnliche Museum, das jetzt sein 30-jähriges Bestehen feiert und am Sonntag seine Pforten wieder öffnet. | Bild: Susanne Eschbach

1991 folgte dann die Idee, mit den vielen Sachen im Schuppen ein Museum einzurichten und den Leuten zu zeigen, was sie eigentlich oft gedankenlos auf die Müllhalde karren. „Irgendwann war der Schuppen voll, in dem die Sachen gelagert worden sind“, so Karl Thomann. Als Ort für das künftige Museum sah die Familie die Scheune vor, die bis 1989 noch zur Viehzucht genutzt worden ist. Die Scheune musste noch umgebaut werden und selbst dazu hat die Familie Thomann fast ausschließlich Material aus der Mülldeponie verbaut. Und der kleine Teddy hat als „Gründer“ heute natürlich einen Ehrenplatz.

Die Einrichtung der kleinen „Belzle Beiz“ im Obergeschoss ist ebenfalls mit gefundenen Gegenständen von der Mülldeponie eingerichtet worden. | Bild: Susanne Eschbach

Das Museum öffnete 1991 und erregte nicht nur in der Region große Aufmerksamkeit. Aus ganz Deutschland reisten Besucher, aber auch Journalisten von Funk- und Fernsehsender oder Verlagen an und berichteten über diese ungewöhnliche Einrichtung. Die Besucher kamen und ließen sich beim Anblick der vielen Fundstücke in ihre Kindheit zurückversetzen. Denn kaum jemand erinnerte sich nicht daran, dass dieses Radio einst zu Hause in der Stube stand oder genau mit so einer Puppe oder Eisenbahn gespielt hat.

Ausstellung zum Thema Kaffee

1998 hat Karl Thomann dann im Obergeschoss des Museums die „Belzle Beiz“ eingerichtet. Ein kleines Restaurant mit 30 Sitzplätzen mit einem Angebot an Kaffee und Kuchen, im Sommer ein monatliches Brunch und an den Wochenenden gibt es auch ein Feierabendbier. Seinen Namen hat die kleine „Beiz“ übrigens von seinem Ur-Großvater, der immer „Belzle“ genannt wurde.

Karl Thomann inmitten seiner Schätze, die alle einmal von der Kreismülldeponie gerettet worden sind. | Bild: Susanne Eschbach

Denn er hatte stets eine Jacke mit einem Pelzkragen getragen, die ihm seinen Spitznamen gegeben hat. Dass das Museum nie an Attraktivität verloren hat, ist auch den vielen Sonderausstellungen, die die Familie Thomann selbst eingerichtet hat, geschuldet. Dazu überlegte man sich immer ein Thema und richtete es ein. Aktuell dreht sich in der Sonderausstellung alles um das Thema „Kaffee“, die noch bis Jahresende zu sehen ist. Und dabei steht nicht nur die Kaffeebohne im Vordergrund. Geschirr, Kaffeemaschinen oder ein Kaffeeröster, um nur einige Dinge zu nennen, gibt es zu entdecken.