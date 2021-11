von Susanne Schleinzer-Bilal

Freigesprochen worden ist ein 66-jähriger Rentner, der sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor Gericht zu verantworten hatte. Er muss lediglich wegen einer Ordnungswidrigkeit, der fahrlässigen Beschädigung eines Autos, eine Geldbuße von 35 Euro bezahlen, entschied der vorsitzende Richter am Amtsgericht Bad Säckingen, Rupert Stork. Verteidiger Hartmut Schuchter hatte ebenfalls für einen Freispruch plädiert, der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Stefan Feltes, dagegen hatte für eine Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 30 Euro, einer Geldbuße von 150 Euro und dem Entzug der Fahrerlaubnis für zwei Monate plädiert.

Der Vorfall

Der 66-Jährige hatte auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelmarkts in Bad Säckingen ein anderes Auto beim Ausparken gerammt. Dabei war an dem anderen Auto ein Schaden von circa 2000 Euro entstanden, an seinem Fahrzeug ein Schaden von ungefähr 100 Euro. Der 66-Jährige habe den Unfall bemerkt, sei ausgestiegen und habe mit dem Geschädigten ein paar Worte gewechselt. Er habe verstanden, dass jeder seinen Schaden selbst reguliere und sei deshalb davongefahren. Eigentlich hätten beide die Polizei rufen wollen, hätten aber kein Handy gehabt. Nach circa einer Woche habe er den Geschädigten zufällig wieder am gleichen Ort getroffen und dieser habe gesagt, er werde jetzt die Polizei verständigen. Später habe er dann die Benachrichtigung der Ordnungshüter in seinem Briefkasten gefunden.

Der Geschädigte

Sie hätten nicht viel geredet, gab der Geschädigte an, der als Zeuge vor Gericht geladen war. Er habe aber den Eindruck gehabt, der andere habe ihn nicht richtig verstanden, habe nur etwas gemurmelt. Er habe sich dann in sein Auto gesetzt, das im Weg stand, um es zu parken, der 66-Jährige sei da aber bereits davongefahren. Beim zweiten Aufeinandertreffen habe er den 66-Jährigen informiert, dass er die Polizei über den Unfall unterrichtet habe.

Der Zeuge

Der zweite Zeuge, der bei dem Zusammenstoß 30 bis 40 Meter vom Unfallort entfernt gestanden hatte, erklärte, er habe den Unfall gesehen, wisse aber nicht, was die beiden Beteiligten besprochen hätten. Ob das Wort „Polizei“ gefallen sei, könne er nicht sagen.

Plädoyer und Urteil

Der Sachverhalt habe sich im Wesentlichen bestätigt, erklärte Feltes. Die Aussage des Angeklagten, jeder trage seinen Schaden selber, sei nicht glaubhaft und er werte sie als Schutzbehauptung, erklärte Feltes. Die Tat stehe fest, der 66-Jährige sei involviert gewesen, jetzt gehe es darum, was geredet worden sei, hielt Schuchter dagegen. Dem Angeklagten sei nicht klar gewesen, dass er nicht wegfahren durfte, er sei auch nicht einfach weggefahren, sondern habe den Unfallort nach einem Gespräch verlassen. Er könne hier keinen Vorsatz erkennen, die beiden Unfallbeteiligten hätten sich einfach missverstanden. Die Zeugenbefragung sei unergiebig gewesen, erklärte der Richter. Es gebe ein paar Unsicherheiten. „Als der Geschädigte sich wieder in sein Auto gesetzt hatte, konnte der Angeklagte meinen, die Sache sei erledigt“, so Richter Stork. „Besser man bleibt da, bis alles erledigt ist“, ermahnte er dann den Angeklagten.