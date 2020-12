von Susanne Eschbach

Auf geht es zum Endspurt der zehnten Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen, vom SÜDKURIER und Hochrhein-Anzeiger und es darf immer noch mitgespielt udn kräftig gerubbelt werden.

E-Mountainbikes als Hauptpreis

Und Mitmachen lohnt sich. Denn der Hauptpreis in diesem Jahr sind gleich zwei E-Mountainbikes von Univega im Gesamtwert von 6000 Euro. Gestiftet haben den Preis Radsport Riedl-Leirer GmbH und das SÜDKURIER Medienhaus. Für ein leichteres Fahrgefühl sorgt nicht nur der elektrische Antrieb mittels eines Bosch-Mittelmotors, sondern auch ein Alurahmen in einer Höhe von 49 Zentimetern. Und mit der Rock Shox-Gabel ist auch die Tour fernab der Straße, durch das Gelände, kein Problem mehr. Unterstützt wird das Ganze durch die Shimano Deore-Zehn-Gang-Schaltung.

Die Besonderheit an den beiden Rädern sind auch die absenkbaren Sattelstützen. Denn diese sorgen dafür, dass die Höhe des Sattels verstellt werden kann, ohne dabei die Fahrt zu unterbrechen oder vom Rad zu steigen.

Und mit dem tollen Hauptpreis ist es nicht getan. Denn zu gewinnen gibt es 14 weitere Preise im Gesamtwert von über 21.000 Euro. Wer noch bis Sonntag, 20. Dezember, seinen Einkauf in einem der am Gewinnspiel beteiligten Geschäfte in Bad Säckingen erledigt, bekommt eines der begehrten Rubbellose ausgehändigt. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis ist.

Für jeden Einkauf erhält man ein Los. Rubbelt man das Feld frei, ist ein individueller einmaliger Code zu sehen. Unter „rubbellos.suedkurier.de“ kann man diesen Code in Verbindung mit der eigenen E-Mail-Adresse und seinem Namen im Internet eingeben. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Pro Woche kann jeder Teilnehmer 25 Lose aktivieren. Übergeben werden die Sachpreise dann im Januar 2021.