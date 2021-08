von Gerd Leutenecker

Bei dem verhaltenen Vorverkauft für das diesjährige Openair-Kino waren selbst Martina Kupczynski und Thomas Ayst vom Tourismus- und Kulturamt gespannt, wie der tatsächliche Zuspruch am ersten Abend dann aussieht. 110 Bürger hätten in den Schlosspark kommen können, immerhin 78 sind es zum Filmstart am Donnerstagabend um 21.30 Uhr dann gewesen. Kinoatmosphäre draußen, schön unter dem großen Segel und einer Leinwand, die selbst in der hintersten Reihe einen Filmgenuss garantierte. Musikfilme sind vom Team ausgewählt worden, Ays und Kupczyski haben Rock of Ages gewählt, der Film wird selten gezeigt, hat aber eine treue Fangemeinde. Ays kennt die Songs der sanften Metalbands gut. Das garantiert fast schon die Fans, die in den 80er Jahren ihre Sturm-und-Drang-Zeit hatten. Der Film selber kam zwar erst 2012 heraus, war als Thema davor weltweit beliebt bei Musicals. Und die Schauspieler sind zudem bekannte Größen – eine Erfolgsstory fast schon. „Ich habe mir den rausgesucht, es war ein Geburtstagsgeschenk, und das will ich mit meinen beiden Freundinnen hier genießen“, berichtet eine junge Dame. Die drei Mädels sind schon im Vorfeld ganz begeistert in die Atmosphäre eingetaucht.

Dazwischen zog ein frischer Popcornduft durch die Reihen. Kino mit Freunden, die Grüppchenbildung ergab sich schnell. Hier eine kleine Abstimmung, wer mit wem zusammensitzen durfte. Dort ergaben sich die Abstände wie selbstverständlich. Gute Laune, gute Stimmung – alle waren ausreichend ausstaffiert mit Pullis und dicken Jacken, mache hatten einen Teppiche oder eine Decke dabei. Ein Gemeinschaftserlebnis, wie man es lange nicht mehr hatte. Es schien, als hätten sich die Menschen nach einer Veranstaltung wie dieser gesehnt.

Auch Stadtprominenz war zugegen, einige Filmfans aus den umliegenden Städten und Gemeinden sowie recht viele Cliquen – das Kinoerlebnis war als Event gedacht und wurde vom Publikum angenommen. Das letzte Tageslicht neigte sich im Bad Säckinger Schlosspark dem Ende zu, aus den angrenzenden Vogelvolieren das verstummende Gezwitscher und aus der Dämmerung wurde Nacht. Als Vorfilm zeigte die Ferienwelt Südschwarzwald die schönen Seiten der Heimatregion, bevor es abging in die Rock-Szene. Das Equipment der Kinotage im Schlossgarten war von Profis aus Leipzig gestellt, beste Bilder von der Air-Screen und eine Top-Soundanlage, wie es sie für Musikfilmen braucht.