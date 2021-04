von sk

Das Gloria-Theater Bad Säckingen verschiebt wegen der Corona-Pandemie seine Saison und öffnet dieses Frühjahr nicht. Live-Veranstaltungen werde es erst wieder ab dem 1. Oktober geben, teilt die privat betriebene Kultureinrichtung mit.

Vorbereitung für Herbst

“Diese Entscheidung ist bitter aber sinnvoll“, erklärt Alexander Dieterle, kaufmännischer Direktor des Gloria-Theaters. „So haben wir, unsere Künstler und auch die Zuschauer Planungssicherheit und wir als Theater können uns ganz auf die Vorbereitung der neuen Saison konzentrieren.“

Und schon jetzt ziehe der Vorverkauf für die Spielzeit 2021/2022 an. “Die Menschen haben großen Nachholbedarf, deshalb können wir allen Zuschauern nur raten sich direkt die besten Plätze zu sichern. Die Tickets könnten schon bald hier und da knapp werden,“ prophezeit Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt.

Blick auf den Spielplan

Auf dem Spielplan ganz oben steht das neue Fantasy-Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“, das bisher nur sieben Mal gespielt werden konnte. Das Star-Ensemble mit Isata Kamara (bekannt aus „König der Löwen“ in Hamburg) in der weiblichen Hauptrolle und Publikumsliebling Markus Oschwald als Tommy Tailor konnte auch für die neue Saison gewonnen werden.

Und auch das Gastspielprogramm wartet in Sachen Kabarett, Konzerten und vielem mehr mit hochkarätigen Acts. Als eines der wenigen Theater Deutschlands öffnete das Gloria-Theater Bad Säckingen im Spätsommer 2020 für kurze Zeit seine Türen. „Gebührend und mit großem Erfolg wurde so die Weltpremiere des neuen Musicals Tommy Tailors Traumfabrik gefeiert. Das in dieser Zeit erarbeitete Lüftungs- und Hygienekonzept habe hervorragend funktioniert, so das Theater, nicht zuletzt deswegen habe man bis zuletzt auf eine Wiedereröffnung noch in diesem Frühjahr gehofft.

Tickets für die neue Saison 2021/2022 sind ab sofort auf der Homepage des Theaters (www.gloria-theater.de) erhältlich. Bereits ausgestellte Tickets für verschobene Vorstellung behalten ihre Gültigkeit beim neuen Termin. Zuschauer, die ihre bereits gekauften Tickets auf einen anderen Termin umbuchen möchten, können dies telefonisch (07761/649-0) oder an der Gloria-Theaterkasse werktags von 9 bis 18 Uhr tun.