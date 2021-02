von Harald Schwarz

„Bienensterben? Welches Bienensterben?“ Thomas Reinartz, Vorsitzender des Imkervereins Bad Säckingen relativiert die Situation. Er kennt sich beim Thema Bienen aus. „Es geht nicht um das Bienensterben, es geht um das Insektensterben. Um die Honigbiene kümmert sich der Imker. Es trifft die Wildbienen in der freien Natur“, erklärt Reinartz.

Der Verein Der Imkerverein Bad Säckingen wurde 1892 gegründet. Er hat 42 Mitglieder und mehr als 180 Bienenvölker. Die Mitglieder kommen aus Schwörstadt, Öflingen, Rippolingen und Obersäckingen. Vorsitzender ist Thomas Reinartz. Kontakt unter Telefon 07761/18 14 oder per E-Mail (t.reinartz@t-online.de).

Reinartz kam im Alter von elf Jahren zur Imkerei. „Mein Großvater starb und mein Vater wollte nichts von der Imkerei wissen“, erklärt Reinartz den Ursprung seiner Entscheidung, sich fortan in seiner Freizeit den Bienen zu widmen. Er ist Vorsitzender des Imkervereins Bad Säckingen und zuständig für den Lehrbienenstand in Obersäckingen. Als solcher schaut er auf die stattliche Summe von rund 180 Bienenvölkern. 42 Mitglieder des Imkervereins kommen aus Schwörstadt, Öflingen, Walllbach, Bad Säckingen und Rippolingen. Er sei im Laufe der vielen Jahre in die Imkerei hin­eingewachsen.

Der 66-Jährige bietet regelmäßig Schulungen an; seit der Corona-Pandemie aber nur noch in beschränktem Maße. Der Lehrbienenstand darf nur mit einer zusätzlichen Person betreten werden. Zu den weiteren Aktionen des Vereins gehört auch das Einholen ausgebüxter Bienenschwärme – eine Spezialität des Vereinsvorsitzenden Thomas Reinartz.

Weltweit ist das vermehrte Bienensterben gut für Horror-Geschichten in den Medien. Rückgänge bei den Bienenvölkern sind international und auch in Deutschland zu verzeichnen. Aber: Den einen Grund für das Insektensterben und dadurch das Wildbienensterben, gebe es nicht. Die meisten Gefahren für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten werden durch den Menschen verursacht. Großflächiger Einsatz von giftigen Chemikalien auf monotonen Agrarwüsten setzen den Insekten zu.

Der Umweltbericht der Vereinten Nationen (UNEP, Geo5) bestätigt, dass mehrere Einflussfaktoren für das Bienensterben ursächlich sind. Viele Nutzpflanzen sind auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Schweren gesundheitlichen Schaden nehmen Bienen zudem durch die Varroamilbe. Dieser Parasit vermehrt sich in der Bienenbrut und überträgt Krankheiten. Die Energiewende ist nicht unschuldig daran. Unendliches, bis zum Horizont reichendes Gelb signalisieren Maisfelder für Biogasanlagen. Sie bieten Bienen wenig und nur einseitige Nahrung; aber genau diese Art der monotonen Landwirtschaft ist seit dem Atomausstieg sehr rentabel.

Die drastischen Folgen

Gäbe es keine Honigbienen mehr, müssten wir auf viel mehr verzichten als nur auf den Honig auf dem Frühstücksbrötchen. Noch dramatischer sind aber der fortschreitende Verlust an Wildbienen, das Verschwinden der zahlreichen Insektenarten und die drastischen Folgen für die biologische Vielfalt. Ohne die viele Tausend Arten von Bestäuber-Insekten droht das Ausbleiben der Bestäubung vieler Nutzpflanzen. Das Heranreifen von Obst und Gemüse bliebe zu einem großen Teil aus. Rund 80 Prozent der samen- und fruchtbildenden Nutzpflanzen gibt es nur durch die Mithilfe der eifrigen Nützlinge.

Das Ökosystem

Darüber hinaus wirken Bienen und andere Insekten dabei mit, das ökologische System und das enggeknüpfte Geflecht der Biodiversität aufrecht zu erhalten. Könnten sich Wildgewächse nicht fortpflanzen, würden Nahrung und Wohnstätten für viele Tiere fehlen. Ohne Bienen gerät unser Ökosystem gänzlich aus den Fugen. Eine eindrucksvolle Szene aus dem Film „More Than Honey“ zeigt auf, wie eine manuelle Bestäubung aussehen könnte, praktiziert von vielen fleißigen Händen in China. Mit Wattestäbchen werden dort mangels Insekten die Blüten bestäubt.

Schützt ein Bienenstich vor Corona?

Und wie sieht es mit dem Zusammenhang mit Corona aus? Eine chinesische Studie mischte im Frühjahr die Leser von Bienen-Zeitschriften auf: Imker bekommen angeblich kein Corona. Das Fazit von Alexander Kekulé im „Corona-Kompass“ vom 27. Juni 2020 lautet dazu: „Lassen Sie sich lieber nicht von der Biene stechen, um sich vor Covid-19 zu schützen.“

Was können wir persönlich tun?

Wer heimische Stauden und Blühpflanzen in seinem Garten oder auf dem Balkon kultiviert, schafft ein reiches Nahrungsangebot für die Bestäuber-Insekten. Dabei sollte man bienenfreundliche Pflanzen mit offenen Blütenständen wählen. Schädlinge sollten Gartenbesitzer im Sinne der Bienen lieber mit natürlichen Extrakten aus Brennnessel, Farnkraut oder Ackerschachtelhalm fernhalten, statt mit Chemikalien.

„Das Imker-Handwerk macht Arbeit, aber auch viel Freude. Es ist schön, vor dem Bienenhaus zu sitzen und zuzuschauen, wie die Bienen voll beladen mit Pollen heimkommen, das ist etwas Beruhigendes“, sinniert Thomas Reinartz. „Mit dem Anfangen hat man kein Problem, aber mit dem Aufhören.“