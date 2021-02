von Peter Koch

Bei einem Verfahren um den Vorwurf der „Beihilfe zum Fahren ohne Fahrerlaubnis“ ist ein Zeuge erst nach der Aufforderung durch die Polizei vor dem Amtsgericht Bad Säckingen erschienen. Sein kurioses Verhalten vor Gericht veranlasste die Richterin zur Androhung eines Ordnungsgeldes.

Erwischt

Im Juni 2020 war der Zeuge, ein Auslieferungsfahrer des Angeklagten, am Steuer eines Firmenfahrzeug angetroffen worden, obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem Unternehmer wurde vorgehalten, er habe Kenntnis davon gehabt, dass der Angestellte ohne Fahrerlaubnis war und ihn trotzdem eingesetzt.

Die Vereinbarung

Der Angeklagte berichtete jedoch, dass er sehr wohl über den Fahrerlaubnisstatus seines Mitarbeiters informiert gewesen sei, allerdings habe man sich darauf geeinigt, dass der Fahrer Freunde und Bekannte bitte, ihn zu fahren und er selber nur Beifahrer und Auslieferer sein würde. Dies habe er ihm geglaubt und nicht selber überprüfen können, da er sich zum Zeitpunkt der Tat im Ausland befunden habe.

Zeuge erscheint nicht

Als es dann in der Beweisaufnahme um die Anhörung des Zeugen ging, wurde festgestellt, dass dieser nicht erschienen war. Die Vorsitzende wollte das Verfahren aber gerne an diesem Sitzungstag abschließen, da der Angeklagte extra hierfür aus Lettland angereist war.

Polizei holt den Mann ab

So bat das Gericht die Polizei in Wehr darum, eine Streife zur Wohnanschrift des Zeugen zu schicken. Tatsächlich haben die Polizisten die gesuchte Person zu Hause angetroffen und so erschien der Zeuge mit erheblicher Verspätung vor Gericht. Für die Wartezeit musste die Sitzung im Amtsgericht Bad Säckingen unterbrochen werden.

Androhung eines Ordnungsgelds

Während der Belehrung des Zeugen durch die Richterin beleidigte dieser den Angeklagten, seinen ehemaligen Chef, mehrfach mit derben Worten. Zudem führte er zweimal während seiner Vernehmung Telefonate mit seinem extrem laut eingestellten Smartphone, da er es nicht schaffte, das Telefon lautlos zu schalten. Erst nachdem die Vorsitzende ihm ein Ordnungsgeld von 250 Euro für ungebührliches Verhalten androhte, beruhigte sich die Situation. Letztlich bestätigte der Zeuge jedoch die Aussage des Angeklagten und sorgte so für einen Freispruch in der Sache.