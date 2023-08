Die Zunahme von Übergewicht und Adipositas, verbunden mit den daraus resultierenden Erkrankungen wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen oder Diabetes und vorzeitiger Gelenkverschleiß, stellen eine immer höhere gesundheitspolitische und gesellschaftliche Herausforderung dar. „Viele Adipöse haben bereits mehrfach versucht abzunehmen und sind dann immer wieder vom Jo-Jo-Effekt eingeholt worden“, so der Bad Säckinger Internist und Kardiologe Manfred Gartner. Oftmals sei auch die Hemmschwelle viel zu hoch, sich einer Sportgruppe anzuschließen, um sich im Alltag mehr zu bewegen. „Auch aus ästhetischen Gründen“, weiß der Mediziner.

Um diesen Menschen wieder zu mehr Bewegung zu verhelfen und die Hemmschwelle zu senken, hat Manfred Gartner jetzt die Gründung einer Adipositas-Rehasport-Gruppe für Übergewichtige und Adipöse angeregt. Mit seiner Idee hat er sich an den Turnverein Bad Säckingen gewandt – mit Erfolg. Im Herbst soll jetzt eine durch den Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband zertifizierte Adipositas-Rehasport-Gruppe an den Start gehen. Jeweils mittwochs von 18 bis 19 Uhr werden die Teilnehmer durch Monika Wolf, eine Übungsleiterin mit langjähriger Erfahrung im Reha-Herzsport, sowie unter der ärztlicher Leitung durch Manfred Gartner, zuletzt tätig im Adipositas-Zentrum Kantonsspital Aarau, angeleitet. Das Training findet in der Sporthalle der Grundschule Obersäckingen statt. „Für die Teilnehmer besteht die Möglichkeit, die Kosten über die Krankenkasse abzurechnen oder über die Mitgliedschaft im TV Bad Säckingen“, erklärt Elke Kaiser, Geschäftsführerin des TV. „Wir möchten, dass die Leute aktiver werden“, so Gartner. „Früher sind die Menschen rund 20 Kilometer pro Tag gelaufen“, so Gartner. „Heute sind es gerade mal 700 Meter pro Tag. Sitzen ist das neue Rauchen.