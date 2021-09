von Richard Kaiser

Das kirchliche und gemeinschaftliche Zusammenleben zu fördern, ist das Bestreben der vor einigen Jahren eingerichteten Gemeindeteams der einzelnen Pfarreien innerhalb der katholischen Kirche. Die Bad Säckinger Pfarrei St. Martin, deren Gebiet die Stadtteile Obersäckingen, Rippolingen und Harpolingen umfasst, ist eine der sechs Kirchengemeinden innerhalb der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg. Das Obersäckinger personell neu gebildete Gemeindeteam stellte sich am vergangenen Sonntag im Rahmen eines von Vikar Jagan Charles geleiteten Gottesdienstes vor, wurde ernannt und erhielt damit seine offizielle Beauftragung.

Weil die Zahl der katholischen Priester immer mehr zurückgeht, wurden auch innerhalb der Erzdiözese Freiburg Seelsorgeeinheiten eingerichtet, die mehrere Pfarreien umfassen. Die Obersäckinger Martinspfarrei hat eine lange Tradition und ist möglicherweise die erste Pfarrei am Hochrhein, die aufgrund der Missionierung durch den Heiligen Fridolin errichtet wurde. Dessen ist man sich in der Obersäckinger Pfarrgemeinde bewusst und richtet auch das Gemeindeleben danach aus, das mit dem alljährliche Martinspatrozinium den Höhepunkt bildet.

Früher hatte jede Pfarrei als Laienvertretung einen eigenen Pfarrgemeinderat. Dieser ging durch die Bildung von Seelsorgeeinheiten auf dieses Gremium über. In den Pfarreien wurden daraufhin Gemeindeteams ins Leben gerufen, die sich vor Ort für das Zusammenwirken von Seelsorgeteam und Pfarreiangehörigen engagieren. In der Pfarrgemeinde Obersäckingen gehören derzeit Anna Butz, Stefan Geng, Andrea Hausin, Jens Köditz, Ulrike Schusser-Wang, Brigitta Waßmer-Schäuble und Stefan Schlachter dem Gemeindeteam an; als Sprecherin fungiert Brigitta Waßmer-Schäuble.

Die Vertreter des Obersäckinger Gemeindeteams beim Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg sind Stefan Geng und Stefan Schlachter. Die Ernennung des Obersäckinger Gemeindeteams vollzog sich im würdigen Rahmen innerhalb einer gut besuchten sonntäglichen Messfeier. Brigitta Waßmer-Schäuble bedankte sich namens ihrer Teammitglieder für das große Vertrauen, das in die Arbeit dieses Gremiums gesetzt wurde und stellte eine harmonische Zusammenarbeit in Aussicht.

Brigitta Waßmer-Schäuble dankte Otto Gaßmann für seinen Bildvortrag und die Dokumentation über die Flur- und Wegkreuze. | Bild: Richard Kaiser

Im Anschluss an den Gottesdienst präsentierte Otto Gaßmann eine sorgfältig recherchierte Kreuzdokumentation in Form einer Wegbeschreibung durch die Pfarrei. Der geschichtliche Kurzvortrag wurde durch eine Bildpräsentation eindrucksvoll bereichert, wofür ihm Brigitta Waßmer-Schäuble voller Anerkennung dankte.

