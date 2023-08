Steil hinauf ging es mit dem Bus hinauf in die Schweizer Alpengemeinde Leysin. Dort verbrachten 52 Kinder aus Laufenburg und Umgebung ihr Sommerlager. Ziel der Truppe zwischen 8 und 14 Jahren: viele neue Abenteuer erleben. Um diesen Wunsch zu erfüllen, organisiert die Katholische Junge Gemeinde (KJG) Laufenburg seit Anfang der 80er-Jahre jedes Jahr ein neues Programm, das es in sich hat. Denn ob Alpenwanderung, Schnitzeljagd oder Talentshow, die Laufenburger Kinderschar durfte sich über viele spannende Unternehmungen freuen. Mit dabei waren auch dieses Jahr 16 freiwillige Lagerleiter.

„Es war vor allem entspannt und fröhlich“ – Sabine Gerteis über das diesjährige Sommerlager | Bild: Picasa

Leysin – die ausländerreichste Gemeinde der Schweiz

Dieses Jahr ging es nach Leysin, einer Gemeinde nahe Lausanne auf 1253 Höhenmeter mit knapp 4000 Einwohnern. Das Besondere an dem ehemaligen Höhenkurort ist der hohe Anteil von Nicht-Schweizern. Dieser ist mit über 50 Prozent der höchste in der gesamten Schweiz. Den Grund für den hohen Ausländeranteil konnten die Kinder des Sommerlagers auf ihrer Tageswanderung oder der Schnitzeljagd durch die Ortschaft selber herausfinden. Denn in den ehemaligen Kurhotels, in denen vor vielen Jahrzehnten Tuberkulosepatienten untergebracht wurden, werden heutzutage hunderte Internatsschüler aus aller Welt erzogen – das, wie es sich für ein Schweizer Internat gehört, ganz exklusiv für schlappe 100.000 Franken im Jahr.

Auf der Schnitzeljagd konnten die Kinder über ihre Herbergsstadt Leysin viel lernen. | Bild: Timo Völker

Das Wochenprogramm war vielfältig und spannend

Über die Woche hinweg wurden vielfältige Stationsspiele veranstaltet, in denen Kinder ihr Wissen und ihr Feingefühl unter Beweis stellen mussten. Kreativ ging es in den Workshops zu. Gruppenweise wurden T-Shirts gefärbt, Perlenketten gefertigt oder Plätzchen gebacken. Das Wochenthema „Super Mario“ wurde dabei.

Etwas Ruhe gab es am alljährlichen Thementag, bei dem die Laufenburger Kinder über das Thema Mut sprachen. Nach gestalteten Mutmacher-Karten und Vertrauensspielen hielt Sabine Gerteis, die Gemeindereferentin der Pfarrgemeinde Laufenburg, einen kleinen Gottesdienst, bei dem gesungen und der aktiv mitgestaltet wurde.

Sabine Gerteis ist zufrieden

Insgesamt ist die Laufenburgerin sehr zufrieden mit dem diesjährigen Lager: „Es war vor allem entspannt und fröhlich“, erzählt Sabine Gerteis. Auch bei der Talentshow habe es viele Kinder gegeben, die sich alleine getraut hätten, etwas vorzuführen. Das liege an der guten Atmosphäre, vermutet die Laufenburgerin. Auch das Leiterteam und die Küche mit Johannes und Christine Oberschmid, die täglich für knapp 70 Personen kochten, seien ein gutes Team gewesen, rekapituliert die Gemeindereferentin.