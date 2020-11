von sk

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte versucht, in einen Einkaufsmarkt in der Güterstraße in Bad Säckingen einzubrechen. Der oder die Täter versuchten laut Polizeimeldung, eine Tür zum Lager aufzubrechen. Dies misslang jedoch.

Die Tatzeit lag genau zwischen Montag, 21.20 Uhr und Dienstag, 6 Uhr. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt unter Telefon 07761/93 40).