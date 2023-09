Bad Säckingen (pm/urr) 24 Gruppenkinder und neun Gruppenleiter der Ministranten Heilig Kreuz und Münster in Bad Säckingen verbrachten fünf erlebnisreiche Tage am Belchen, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirche. Ein Jahr lang hatten die Leiter die Fahrt geplant, die im September für eine Woche in ein abenteuerlichesSeelsorgeeinheitslager zum Thema „Weltreise – andere Länder, andere Sitten“ führte. Jeden Tag besuchten die Teilnehmer ein oder zwei neue Länder wie Indien, Ägypten oder Italien, dargestellt durch lustige Kostüme der Leiter oder an die Kultur angepasste Spiele. Mit sportlichen Einheiten, wie Brennball und entspannten Abendeinheiten mit Meditationen oder Geschichten, gab es eine breite Angebotsauswahl. Natürlich durften auch Gruppenspiele, wie beispielsweise Handicap, nicht fehlen. Dabei wurde den Kindern und später auch den Leitern ein Handicap in Form von verbundenen Augen oder Ähnlichem zugefügt. Sie mussten anschließend als Gruppe mit ihren Einschränkungen zu einem vorher gewählten Punkt gelangen. Dabei war zu erleben, wie die Gruppe zusammenarbeitete, aber auch zusammenwuchs und wie aus Bekannten Freunde wurden. Trotz des Altersunterschiedes der Teilnehmer (zwischen zehn und 18 Jahre), fand die Gruppe gut zusammenfinden. Bekocht wurden sie von zwei ehemaligen Leitern. Sie verbrachten dadurch eine tolle Zeit.