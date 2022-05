Es ist das einzige Unternehmen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach, das in diesem Jahr die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhält: die Firma Geiger Textil GmbH aus Bad Säckingen.

Die Geschäftsführer des Textildienstleisters waren am Mittwoch im Stuttgarter Schloss zu Gast.

Dort verlieh Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bei einer Festveranstaltung die Auszeichnung an das Unternehmen für herausragende unternehmerische Leistungen und zum Dank für besondere Verdienste um die baden-württembergische Wirtschaft hat, wie es offiziell in der Mitteilung des Ministeriums heißt.

Geiger, das ist auch Textilbetreuung digital

Die Geschäftsführer Jochen Geiger und Thomas Geiger sowie Personalchefin Patricia Geiger nahmen die Medaille stellvertretend für den gesamten Betrieb entgegen. „Ihr Unternehmen ist ein innovativer Textildienstleister und gilt als Pionier der Branche – ein mittelständisches Familienunternehmen mit Tradition, Geschichte und Zukunft“, betonte Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.

Geiger Textil GmbH sei ein Vorzeigeunternehmen bei der erfolgreichen Anwendung von Big Data und Industrie 4.0. In der Tat ist bei Geiger Textil jedes Stück Berufskleidung mit einem Mikrochip ausgestattet, das eine digitale Steuerung der gewaltigen Wäschemengen und der Kundennachfrage passgenau möglich macht.

Ein Blick in die Produktion des Textildienstleisters. In den Betrieb werden bis zu 50 Tonnen oder mehr gereinigt – und zwar täglich. | Bild: Markus Edgar Ruf

1989 haben die Geschäftsführer Jochen Geiger und Thomas Geiger den Betrieb ihrer Eltern übernommen, dessen Kerngeschäft heute der sogenannte Mietwaschservice ist.

Den Brüdern ist es gemeinsam gelungen, das Unternehmen auf einen erfolgreichen Wachstumskurs zu führen. Mit ihren textilen Leistungen sind sie für verschiedene Wirtschaftsbereiche unterwegs: Darunter betreuen sie die Wäsche von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Lebensmittelbetrieben und von etlichen Big-Playern in der Pharma- und Chemiebranche im Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Fankreich.

Geiger Textil Aus den Wäschereien Bewa und Geiger entwickelten die Brüder Jochen und Thomas Geiger den modernen Textildienstleister Geiger Textil – der eine mehr in der Kundenakquise, der andere mehr in der technischen Produktion. Das Unternehmen betreut heute Kunden in den Branchen Gesundheit, Pharma, Lebensmittel, IT und bietet passende Berufs- und Schutzkleidungen an. Diese werden speziell für den Kunden gefertigt, an ihn vermietet oder verkauft, gereinigt und gepflegt. Spezialisiert ist Geiger Textil auch auf Wäsche- und Bekleidungspflege für Branchen mit kritischer Reinraum-Produktion. Das Unternehmen versorgt täglich 40 Krankenhäuser, 135 Pflegeheime, 15 große Pharmafirmen, 25 Lebensmittelbetriebe in Süddeutschland und der Schweiz – von der Bettwäsche über Laborkittel bis hin zu hochwertiger Schutzkleidung etwa für die Pharmabranche. Geiger beschäftigt 350 Mitarbeiter.

Die Ministerin lobte außerdem die moderne Unternehmenskultur, die Wertschätzung gegenüber der Belegschaft und die Attraktivität als Ausbildungspartner. So sei der Erfolg des Unternehmens nicht zuletzt auch das Verdienst der motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Nicole Hoffmeister-Kraut.

Die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten seit 1987 Persönlichkeiten und Unternehmen, die sich in herausragender Weise um die Wirtschaft des Landes verdient gemacht haben.

Auch besondere Leistungen, die in Organisationen der Wirtschaft, Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretungen, Arbeitgeber-Organisationen und im Bildungswesen erbracht wurden und die der Wirtschaft und Gesellschaft des Landes dienen, können auf diese Weise geehrt werden. In diesem Jahr erhielt sechs Persönlichkeiten und sieben Unternehmen aus dem Land diese Auszeichnung.