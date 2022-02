Das neue Autohaus ist bezugsbereit. An der städtebaulich exponierten Lage am westlichen Stadteingang Bad Säckingens sorgt die Baustelle für das moderne Kestenholz-Gebäude für viel Aufmerksamkeit. Mehrere tausend Autofahrer kommen hier täglich vorbei und beobachten den Baufortschritt. Jetzt steht das repräsentative Mercedes-Autohaus vor seiner Vollendung.

Die Kestenholz-Gruppe ist mit ihrem Autohaus-Neubau an der Ziellinie. Ein Teil des Betriebes ist bereits dabei umzuziehen. Schon in wenigen Tagen soll es am neuen Standort losgehen. Es sei das erste Etappenziel, am nächsten Montag im Buchrain mit