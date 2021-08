von Michael Gottstein

Ein doppeltes Jubiläum hat Melanie Bächle am Freitag gefeiert. Seit 25 Jahren tritt sie als „Trompeterin von Säckingen“ auf, und seit zehn Jahren weiht sie als Stadtführerin ihre Gäste in die Geschichte und Besonderheiten ihrer Heimatstadt ein. Für ihren Einsatz wurde sie von Bürgermeister Alexander Guhl und dem Leiter des Tourismus- und Kulturamtes, Thomas Ays, geehrt.

Als „Trompeter(in) von Säckingen“ müsse man die Stadtgeschichte kennen, das Instrument spielen können und „den nötigen Funken entfachen, der auf das Publikum überspringt“, so Thomas Ays. Melanie Bächle habe alle diese Qualifikationen, wenn sie mit dem ihr eigenen Charme und Humor den Gästen die Stadt zeige. Dabei sei sie eine Botschafterin und Werbeträgerin der Stadt. „Die Trompete ist unser Alleinstellungsmerkmal, daher haben wir sie in den Mittelpunkt des Stadtmarketings gestellt“, so Alexander Guhl.

Melanie Bächle ist in Bad Säckingen geboren und aufgewachsen, „und ich will auch nie von hier weg“, lautet ihre ebenso kurze wie eindeutige Liebeserklärung an die Heimat. Sie ist Trompeterin in der Stadtmusik, und nach der Ausbildung zur Bankfachwirtin stand die Familiengründung im Vordergrund („Ich bin im Hauptberuf Mama“). 1996 trat sie zum ersten Mal als „Trompeterin von Säckingen“ auf. Sie wuchs allmählich in diese Rolle hinein, übernahm immer mehr Stadtführungen, und mittlerweile summieren sich die Führungen und Auftritte auf rund 100 Anlässe pro Jahr.

Als erste „Trompeterin von Säckingen“ wagte sich Pia Schwenke Anfang der 1990-er Jahre in die Riege der bis dato ausschließlich männlichen Trompeter. „Damals musste sich Pia Allerhand anhören“, meinte Melanie Bächle, doch mittlerweile sei es gar kein Thema mehr, ob ein Mann oder eine Frau in dem historischen Kostüm mit rotem Umhang, Federhut und Lederstiefeln stecke. Trotz ihrer langjährigen Erfahrung begegnet Melanie Bächle noch immer jedem Auftritt mit einer gewissen Ehrfurcht. „Für mich steht die Pflege der Tradition im Vordergrund, und ich will den Erwartungen gerecht werden.“

Und dass nicht wenige Zuhörer sehr genau hinhören, ob der gefürchtete Intervallsprung am Ende des „Behüt Dich Gott“ auch gelingt, ist ein zusätzlicher Ansporn, regelmäßig zu üben. Besonders freut sich die Trompeterin über die zahlreichen Rückmeldungen ihrer Gäste, und gerne erinnert sie sich an einmalige Auftritte – etwa beim Millenniums-Silvesterkonzert 1999 im Münster oder bei der Jumelage-Feier im selben Jahr in Sanary, als sie mit dickem Umhang der südfranzösischen Hitze trotzte. Oder an das Ständchen, das sie 2012 für die Silbermedaillengewinnerin und Olympionikin Sabine Spitz am Züricher Flughafen gab.

Die Stadtführungen Auf der Internetseite des Tourismus- und Kulturamtes kann man sich einen Überblick über die öffentlichen und privat zu buchenden Stadtführungen verschaffen: www.badsaeckingen.de/de/bad-saeckingen-erleben/gruppenfuehrungen. Zu buchen sind sie bei Ilona Flum, 07761/5683-15 oder per E-Mail (flum@badsaeckingen.de).

Während der Lockdowns waren Führungen und Auftritte zeitweise untersagt, aber dafür machte Melanie Bächle den Senioren eine Freude, als sie die Heime besuchte und in den Gärten das Trompeterlied spielte. Die Tradition dieser „Gartenkonzerte“ soll beibehalten werden. Neben den öffentlichen Stadtführungen kann man beim Tourismus- und Kulturamt eine ganze Reihe privater Führungen mit Melanie Bächle und ihren Kollegen Heinz Blum, Tim Saller und Robert Schönfeld buchen. Es gibt Nachtführungen, Führungen für Kinder, und Melanie Bächle macht auch Führungen für die Reha-Klinik und zeigt den Besuchern das Schloss.