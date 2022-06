von sk

Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungshelikopter eine 29-Jährige in der Nacht zum Sonntag von Herrischried in eine Klinik. Die Frau hatte in der Nähe des Hornbergbeckens als Beifahrerin auf einem Quad einen Unfall erlitten. Der mutmaßliche Fahrer war geflüchtet. Gegen 2.20 Uhr waren die Rettungskräfte wegen eines Quadunfalls mit einer verletzten Person verständigt worden. in der Nähe des Hornbergbeckens trafen sie eine schwer verletzte 29-jährige Frau an und versorgten sie, teilt die Polizeidirektion Freiburg mit. Vor Eintreffen der Polizei flüchtete der mutmaßliche Fahrer mit dem Quad von der Unfallörtlichkeit. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Säckingen: Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 64-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Bad Säckingen. Gegen 11.50 Uhr hatte die Frau die drei Fahrspuren der B 34/Schaffhauser Straße im Bereich des Bahnübergangs am Ende der Waldshuter Straße überquert, so die Polizei. Hierbei wurde sie von einem 45 Jahre alten Autofahrer erfasst, der über den Bahnübergang auf den stadtauswärtsführenden Einfädelungsstreifen einfuhr. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 3000 Euro.

Bad Säckingen: Autofahrer verletzt auf Fußgängerüberweg zwei Personen leicht

Ein 82-jähriger Autofahrer hat am Pfingstmontag in Bad Säckingen zwei Personen auf einem Fußgängerüberweg angefahren und leicht verletzt. Gegen 18.25 Uhr waren laut Bericht der Polizeidirektion Freiburg eine 51 Jahre alte Frau und ein 49 Jahre alter Mann auf einem Zebrastreifen in die Waldshuter Straße von dem langsam fahrenden Auto des Mannes erfasst worden. Beide stürzten auf die Motorhaube und zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Zur genauen Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Autofahrers wurde eine Blutprobe erhoben, da bei ihm Alkoholeinfluss im Bereich des Grenzwertes von 0,3 Promille festgestellt worden war. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bad Säckingen: Betrunkene beleidigt Polizisten bei Unfallaufnahme

Eine 27 Jahre alte Frau hat in der Nacht auf Montag in Bad Säckingen eine Polizeistreife während einer Unfallaufnahme provoziert und beleidigt. Gegen 3.35 Uhr war die Streife zu einer Veranstaltung im Langfuhren gerufen worden, da dort ein geparktes Auto beschädigt worden war. An einer Mercedes-Benz A-Klasse war ein Schaden von rund 6000 Euro durch einen unbekannten Fahrzeugführer verursacht worden. Eine unbeteiligte alkoholisierte Frau öffnete während der Sachverhaltsaufnahme die Fahrertüre des Streifenwagens. Sie wurde angewiesen, dies zu unterlassen. Jedoch trat sich nach wenigen Minuten wieder an den Streifenwagen heran. Als sie erneut aufgefordert wurde, wegzugehen, wurde die Frau beleidigend. Die folgende Personalienerhebung verweigerte sie und soll um sich geschlagen haben, so dass sie überwältigt werden musste. Dabei verletzte sich eine Polizeibeamtin an der Hand und konnte ihren Dienst nicht mehr fortsetzten. Die Verletzung musste im Krankenhaus versorgt werden. Zur Lagebewältigung waren mehrere Streifenwagenbesatzungen erforderlich.

Bad Säckingen: Nächtlicher Einbruch in Wettbüro

Vermutlich in der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in ein Wettbüro an der Basler Straße in Bad Säckingen eingebrochen. Die Eingangstüre wurde aufgehebelt. Neben dem Wechselgeld wurde auch ein kleiner, etwa 20 Zentimeter großer Tresor mit Bargeld gestohlen, so die Polizei. Der entstandene Schaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Der Einbruch wurde am Samstagmorgen bemerkt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) ermittelt.

Schopfheim: Schwerer Unfall an der Anschlussstelle Mitte

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der B 317 an der Anschlussstelle Schopfheim-Mitte wurde wurden ein Mann wurde schwer und eine Frau leicht verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin ist flüchtig. Wohl eine ältere Frau soll gegen 9.40 Uhr an der Anschlussstelle nach links auf die B 317 Richtung Zell im Wiesental abgebogen sein. Dabei bersah sie einen auf vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Autofahrer. Um eine Kollision zu verhindern musste dieser stark abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 67-jährige Fahrerin konnte ebenfalls noch rechtzeitig bremsen um eine Kollision zu verhindern. Ein weiterer 47-jähriger Autofahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr ungebremst auf den Wagen der Frau auf. Der 47-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Auto geborgen und schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 67-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro. Während der Versorgung des Schwerverletzten wurde die Bundesstraße gesperrt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621/98000) sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem einbiegenden Pkw geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen VW Tiguan handeln. Am Fahrzeug soll ein Lörracher-Kennzeichen angebracht gewesen sein.

Schopfheim: Mann verletzt fünf Personen mit Pfefferspray

Bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof Schopfheim soll ein 37-Jähriger am Sonntag gegen einen 38-Jährigen ein Tierabwehrspray eingesetzt haben. Neben dem 38 Jahre alten Mann wurden noch vier weitere Personen verletzt, meldet die Bundespolizei Weil am Rhein. Zwei davon mussten kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Zunächst soll der 38-Jährige den ein Jahr Jüngeren gegen 15.15 Uhr bedroht und beleidigt haben, Daraufhin soll der 37-Jährige ein Pfefferspray gegen den anderen eingesetzt haben. Dieser sowie auch die 23-jährige Begleiterin des 37-Jährigen wurden durch das Tierabwehrspray verletzt und mussten zur Augenspülung kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Drei Unbeteiligte wurden durch das Spray leicht verletzt, mussten jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Die beiden Männer und die 23-Jährige sind sich wohl persönlich bekannt. Durch die Bundespolizei wurde gegen die beiden deutschen Staatsangehörigen ein Strafverfahren eingeleitet. Das Spray wurde beschlagnahmt.

Lörrach: Bei Segway-Tour in Burg Rötteln schwer gestürzt

Bei einer Segway-Tour stürzte am Samstag gegen 15.20 Uhr eine 70-jährige Frau und verletzte sich schwer. Sie fuhr talwärts mit dem Segway durch die Burg Rötteln und kam aus hier nicht bekannten Gründen mit einem Rad gegen eine Hauswand, meldet die Polizei. Die Frau stürzte kopfüber auf den Asphalt. Trotz eines Schutzhelmes wurde sie schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Schönau: Unbekannter trennt Schädel von getötetem Reh ab

Mit abgetrenntem Kopf wurde bei Schönau ein junges Reh im Wald gefunden. Das Tier wurde auf unbekannte Art und Weise getötet und in der Nähe eines Waldwegs zwischen Schönau und dem Ortsteil Schönenberg zurückgelassen, teilt das Polizeipräsidium Freiburg mit. Der abgetrennte Schädel wurde entwendet. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 25./26. Mai. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Dogern: Unbekannter bewirft von Brücke Auto auf B 34

Von der Brücke der Neumattenstraße bei Dogern soll ein Unbekannter mutmaßlich einen Stein auf ein auf der B 34 fahrendes Auto geworfen haben. Gegen 15 Uhr war auf der Straße ein 20-Jähriger Richtung Albbruck unterwegs. Als der BMW die Brücke passierte, soll eine männliche Person dort einen Gegenstand hinuntergeworfen haben. Dabei könnte es sich um einen kleineren Stein gehandelt haben, der die Motorhaube des BMW traf und anschließend auf die Windschutzscheibe abgewiesen wurde. Motorhaube und Windschutzscheibe wurden beschädigt, verletzt wurde niemand. Der mutmaßliche Steinewerfer soll in Richtung Rhein davongerannt sein. Er soll etwa Mitte 20 und 160 bis 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. An der Kapuze waren weiße Bändel. Der Tatverdächtige hatte einen Hund dabei, möglicherweise einen weißen Schäferhund. Der Hund war nicht angeleint. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0).

Murg: Mutmaßliche Diebe in Oberhof unterwegs

In der Nacht zum Montag waren mutmaßliche Diebe im Murger Ortsteil Oberhof unterwegs. Gegen 5.30 Uhr wurde dort zwei Personen dabei überrascht, wie sie versuchten, ein verschlossenes Garagentor in der Ortsstraße aufzudrücken. Ein Hund schlug Alarm, Bewohner konnten die zwei Flüchtenden nicht mehr stellen. Sie entkamen ohne Beute. Allerdings wurden in der Thimosstraße von Donnerstag auf Freitag zwei Pedelecs aus einer unverschlossenen Garage entwendet. Ein Drittes konnte außerhalb der Garage wieder aufgefunden werden. Ein möglicher Zusammenhang könnte bestehen, so die Polizei.