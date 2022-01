von sk

Drei Autofahrer waren am Wochenende im westlichen Landkreis Waldshut mutmaßlich berauscht unterwegs, zwei hatten Drogen dabei. Am Samstagabend, 29. Januar, gegen 22:40 Uhr, wurde in Herrischried ein 48 Jahre alter Autofahrer beanstandet, der mit rund 0,7 Promille intus hinterm Steuer saß. Seine nüchterne mitfahrende Ehefrau übernahm dann dieses. Am Sonntag, 30. Januar, gegen 16 Uhr, reiste ein 30-jähriger Autofahrer am Grenzübergang in Laufenburg nach Deutschland ein. Der kontrollierende Zoll fand im Rucksack des Mannes eine kleine Menge Kokain. Da auch ein Drogentest eine aktuelle Beeinflussung durch Kokain anzeigte, wurde eine Blutprobe erhoben und die Weiterfahrt untersagt. Am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, stach Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle in Bad Säckingen Marihuanageruch in die Nase. Im Auto des 33 Jahre alten Mannes fand sich ein Tütchen mit Marihuana. Nachdem der Fahrer noch typische Konsumanzeichen zeigte und auch bei ihm ein Drogentest positiv verlief, wurde bei ihm ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt.