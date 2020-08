von Michael Gottstein

Die Corona-Krise stellt die Volkshochschulen Bad Säckingen und Wehr sowie die Kursteilnehmer vor Herausforderungen. Schnelles Reagieren und flexibles Agieren waren und sind gefragt, zum Beispiel dadurch, dass die Bildungseinrichtungen verstärkt das Internet als virtuellen Unterrichtsraum nutzen. Trotz der Einschränkungen ist es den Volkshochschulen gelungen, umfangreiche Angebote für das Herbst-Winter-Semester auf die Beine zu stellen.

Allerdings haben die Einrichtungen darauf verzichtet, das gemeinsame Programmheft zu drucken. „Die Zahl der Neuinfektionen steigt wieder, und wir wissen nicht, was uns im nächsten Semester erwartet, daher wollen wir kein in Granit gemeißeltes Programm vorlegen“, erklärte Bad Säckingens VHS-Leiter Bernd Crößmann beim Pressegespräch. Es sei wichtig, dass die VHS-Nutzer flexibel blieben und sich über die Internetseite auf dem Laufenden hielten. Die Anmeldungen zu den Kursen sollten online erfolgen.

Die Pandemie hatte der VHS einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Unsere Kurse fingen programmgemäß an, aber die meisten mussten nach 14 Tagen abgebrochen werden“, sagte Crößmann. Man habe aber versucht, einige Kurse, wie etwa Spanisch, per Internet-Unterricht fortzuführen. Besonders schlimm sei der Lockdown für die Teilnehmer des Kurses „Deutsch als Fremdsprache“ oder für solche Nutzer, die die VHS-Kurse zur Pflege sozialer Kontakte oder für berufliche Zwecke nutzten. Jedenfalls könne man die Hygienevorschriften einhalten und werde versuchen, die im Frühjahr ausgefallenen Kurse im Herbst erneut anzubieten. Die Teilnehmerzahl pro Kurs werde beschränkt, dafür werde die Zahl der Unterrichtseinheiten erhöht.

Eine wichtige Rolle wird die VHS-Cloud spielen. Diese virtuelle Lernplattform wurde bereits im vergangenen Semester im Spanisch-Kurs genutzt, im Herbst werden auch „Deutsch als Fremdsprache“ sowie höchstwahrscheinlich Russisch auf diese Weise unterrichtet werden. Die Computerschule von Michael Fritz wird alle 15 EDV-Kurse per VHS-Cloud anbieten. Wenn die Teilnehmer über die technischen Voraussetzungen verfügen, können sie sich in der Cloud anmelden und bekommen dann Lernbausteine für das häusliche Selbststudium. „Man kann die Bausteine auch mehrfach anschauen“, so der Dozent. Zu einem festgelegten Termin loggt man sich in eine Internet-Konferenz ein, bei der man den Dozenten sieht und sich selbst mit Fragen einbringen kann. Danach gibt es weitere Lernbausteine.

Ganz aktuell ist auch der Kurs von Rudolf Korhummel, der sich mit der Ausstattung und Einrichtung eines Homeoffice-Arbeitsplatzes befassen wird. Neu sind die zwei langen Wochenenden im November, bei denen sich die Teilnehmer zu zertifizierten Gästeführern ausbilden lassen können. „Wir suchen dringend Gästeführer“, erklärte Bürgermeister Alexander Guhl. Daneben gibt es auch das klassische Angebot von Sprachen, inklusive Japanisch, sowie Gymnastik- und Bewegungskurse bis hin zu kreativem Gestalten, Musik und Tanz sowie Literatur und Kunst.