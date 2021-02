von Frank Linke und Markus Vonberg

Bei seiner Verabschiedung 2006 war Stratz dienstältester medizinischer Mitarbeiter der Rheumaklinik. „Klinik und Patienten verlieren einen unheimlich engagierten, charismatischen Arzt mit ausgewiesener medizinischer Qualifikation und beispielhaften menschlichen Fähigkeiten“, wurde Stratz bei seiner Verabschiedung vom Ärztlichen Direktor der Rheumaklinik, Professor Wilfried Jäckel, charakterisiert. Stratz habe mit seinem hohen Ansehen wesentlich zu Belegung der Klinik beigetragen. Internationale Anerkennung genieße er auch als Forscher auf dem Gebiet der Rheumatologie, speziell der Fibromyalgie.

Thomas Stratz entstammte einer alten Säckinger Familie. Er war ein Neffe von Hermann Stratz, der ab 1930 bis 1935 das katholische „Säckinger Volksblatt“, ein entschiedener Gegner der Nationalsozialisten war und 1936 im Altzer von nur 33 Jahren starb.

Nach dem Studium in Freiburg und verschiedenen Stationen in der Intensivmedizin kam Stratz schließlich am 1. April 1977 als Chefarzt an die Rheumaklinik, die damals gerade fertig geworden war. Dass die ersten Patienten am 15. Mai desselben Jahres auch ein ordentliches Bett

vorfanden, das war im Übrigen ebenfalls nicht zuletzt der Verdienst von Stratz. Der hatte nämlich mitgeholfen, die Matratzen an Ort und Stelle zu bringen.

Pionier war Stratz auf dem Gebiet der Erforschung der Fibromyalgie, einem vielschichtigen Krankheitsbild, das zum Formenkreis des Weichteilrheumatismus gehört. Zusammen mit Professor Wolfgang Müller hat der „Vollblutarzt“ unzählige Arbeiten hierzu publiziert und neue medikamentöse Behandlungsmethoden entwickelt, die europaweit anerkannt waren.