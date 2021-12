von Gerald Nill

Maulburg – Im Finanzausschuss diskutierten die Fraktionen mit der Verwaltung die einzelnen Positionen. Konsens herrschte, dass man sich angesichts eines beruhigenden finanziellen Polsters von fast zehn Millionen Euro von diesem Defizit nicht verrückt machen lässt. Der Bürger in Maulburg darf sich freuen: Gebühren und Steuern sollen im nächsten Jahr noch nicht erhöht werden, um den Etat zu sanieren.

Vor sechs Wochen hatte Kämmerer Ingo Röslen noch ein Defizit von fünf Millionen Euro für 2022 in Aussicht gestellt. Röslen sprach von „Sondereffekten“, die zur krassen Schieflage des Haushalts führen – eine Gewerbesteuerausgleichszahlung von zwei Millionen Euro in einem Fall und eine Gewerbesteuernachzahlung für 2012 bis 2016 von ebenfalls rund zwei Millionen Euro im anderen Fall schlagen empfindlich durch auf den Etat.

Bürgermeister Jürgen Multner stellte schon zu Beginn der Haushaltsberatung klar, dass die Gemeinde den „strukturellen Fehlbetrag“ in Höhe von 1,5 Millionen Euro in den Griff bekommen müsse. Christof Schwald von den Freien Wählern, Sprecher der stärksten Fraktion in Maulburg, eröffnete die Debatte konziliant, machte dem Kämmerer ein dickes Kompliment für die übersichtliche Zahlenübersicht und blieb gelassen. Maulburg habe ein dickes Finanzpolster und könne die Projekte, die geplant seien, angehen. Alle Investitionen seien „nachhaltig und wichtig“. Schwald nannte exemplarisch den Startschuss beim langgehegten Seniorenprojekt in der Köchlinstraße und das Nahwärmeprojekt. Das strukturelle Defizit müsse ernst genommen werden, „aber wir brauchen keine Panik zu verbreiten“. Im ersten Schritt solle der Haushaltsentwurf auf Einsparmöglichkeiten durchforstet werden, erst dann sollten die Gebühren und Steuern angepasst werden. Dafür sehe er aber in 2022 noch keine Veranlassung.

Ins selbe Horn stieß anschließend Christian Leszkowski von der SPD. Er riet ebenfalls, „nicht überhastet vorzugehen“. Eine etwaige Erhöhung der Hundesteuer werde den Haushalt nicht sanieren, so sein Ansatz. Um das strukturelle Defizit in den Griff zu kriegen, müsse man „sich von liebgewonnenem Ballast trennen, so der SPD-Sprecher.

Haushaltsentwurf: Mario Reif, fraktionslos (vormals Bürgerliste), sprach erstmals ein konkretes Projekt an, bei dem gespart werden könne. Wenn bei der Sanierung des Viertels Kupfergasse/ Am Platz statt auf Pflaster eine Oberfläche mit Asphalt genommen werde, könne ein hoher fünfstelliges Betrag eingespart werden. Für die Verwaltung antwortete Angela Gimpel, der Vorschlag komme zu spät, da man aktuell bereits in der Auftragsvergabe stehe. Aber der Bürgermeister konnte dem Sparvorschlag etwas abgewinnen und sagte eine Prüfung des Einsparpotenzials zu.

Da auch Christian Henning, CDU, keine Einwände gegen den Haushaltsentwurf hatte, stellte Bürgermeister Multner „einen breiten Konsens“ fest.

Als es an die Details des Haushaltsplans ging, schlug wieder die große Stunde des SPD-Fraktionsvorsitzenden. Christian Leszkowski hinterfragt jede Position im Zahlenwerk und stellt alle Ausgaben auf den Prüfstand. Wieso im Schwimmbad automatische Brandschutztüren im Wert von 15.000 Euro eingebaut werden müssen, wollte er wissen. Weil das Personal die Brandschutztüren mit Holzkeilen geöffnet lässt, antwortete Birgit Bergmann für die Verwaltung und erntete Protest: „Der Steuerzahler soll also für die Bequemlichkeit des Personals aufkommen.“ Der Bürgermeister stellte sich auf die Seite Leszkowskis und sagte eine Überprüfung der Ausgabe zu. Dann stellte Leszkowski eine Ausgabe von 20.000 Euro für die Videoüberwachung der Alemannenhalle in Frage und hatte den Bürgermeister wieder auf seiner Seite. Das funktioniere auch mit einfachen Wildkameras für wenige hundert Euro, schlug Multner vor. Leszkowski legte nach. Ob für einen Umbau der WCs in der Kita Wiesental wirklich 80.000 Euro ausgegeben werden müssten, wollte er wissen. Er erkundige sich nach einem einfacheren Standard, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Auch das akzeptierte Multner. Genauso wie die Nachfrage zu der Investition von 50.000 Euro für den Schallschutz in einer Einrichtung. Multner bestätigte: „Das ist eine reine Messwertdiskussion.“ Und sagte auch hier eine Überprüfung zu.

Weiterer Punkt des SPD-Sprechers: Jetzt hat Maulburg zwei teure Bauwagen für den Waldkindergarten angeschafft, dazu beheizte Toiletten. Nun solle zusätzlich noch eine Überdachung für rund 50.000 Euro angeschafft werden, damit die Kinder im Freien ihre Mahlzeit einnehmen können. „Dann waren die Bauwagen eine Fehlinvestition“, entfuhr es Leskowski und Multner rechtfertigte die Anschaffung mit gestiegenen Anforderungen und Vorschriften, war aber auch hier letztlich auf Seiten des Kritikers. die Folge: Der Gemeinderat wird sich den neuen Waldkindergarten einmal genauer anschauen. Am Ende der Etatberatung stand der Haushalt in Maulburg ein gutes Stück besser da.