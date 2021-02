Die Tiefgaragen im Rheintalzentrum werden im Verlauf der nächsten Monate saniert. Teils „massive Betonschäden“ müssen behoben werden, wie Joachim Wolter, Ingenieur im städtischen Bauamt, dem Gemeinderat am Montag mitteilte. Bei der Sanierung der Kursaalgarage kann es möglicherweise zu Beeinträchtigungen für Parker kommen, da während der zwei Bauabschnitte jeweils die Hälfte der Plätze gesperrt wird.

Im Rheintalzentrum liegen drei Tiefgaragen dicht beieinander: Die Posttiefgarage, die Kursaaltiefgarage und die Woolworth-Tiefgarage. Post- und Kursaalparkhäuser sind öffentlich, die Woolworth-Garage ist privat genutzt. Letztere weise den besten Zustand von allen dreien auf und sei nicht sanierungsbedürftig.

Auch hier massive Schäden an einer Stütze. Vor allem das durch die Fahrzeuge eingetragene Salz im Winter hat den Stützen geschadet. | Bild: Gerber, Andreas

Die schwersten Schäden hingegen zeige die Kursaalgarage mit ihren rund 130 Parkplätzen auf. 40 bis 50 Betonstützen seien betroffen, Beton sei abgeplatzt, die Stahlarmierung liege teilweise frei und korrodiere. Die Standfestigkeit der Tiefgarage sei jedoch nicht gefährdet, so Wolter, das habe die Prüfung der Statik ergeben.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am Montag den Auftrag für die Ingenieurleistungen vergeben. Kostenpunkt: 63.000 Euro. Die Sanierung insgesamt bewegt sich jedoch in anderen Dimensionen. Hier rechnet Joachim Wolter mit rund 850.000 Euro. Nach Bekanntwerden der Schäden vor über einem Jahr waren zunächst ganz andere Summen gehandelt worden. Ein damals im Bauamt tätiger Mitarbeiter hatte seinerzeit eine Sanierungssumme von fünf Millionen geschätzt und zudem die Standfestigkeit der Kursaalgarage bezweifelt. Mittlerweile hatten mehrere Untersuchungen jedoch ergeben, dass die Statik in Ordnung sei.

Ab Herbst soll die Kursaalgarage in zwei Bauabschnitten saniert werden. | Bild: Gerber, Andreas

Saniert werden nach Wolters Worten in der Kursaalgarage die angegriffenen Stützen. Es handle sich um reine Betonsanierung ohne kosmetische Maßnahmen wie Anstriche. Dies sei der größte Brocken mit etwa 560.000 Euro. Die Arbeiten sollen in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. Dabei werde jeweils die halbe Tiefgarage gesperrt und damit die Hälfte der Parkplätze. Abschnitt I soll von Oktober bis Dezember dauern, die Zufahrt zur Kursaalgarage erfolgt regulär über die Postgarage. Sanierungsabschnitt II ist von Januar bis März 2022 geplant. Dann soll die Zufahrt über die Rheinbadstraße und die Woolworth-Tiefgarage möglich sein. Hier wolle man für den öffentlichen Zugang noch eine Bezahllösung entwickeln.

Die Tiefgaragen Die Tiefgaragen Kursaal und Post sind teils massiv sanierungsbedürftig. Die zweistöckige Postgarage ist rund 20 Jahre alt, die Kursaalgarage bereits 40 Jahre. Die Einfahrt ist regulär für beide Garagen von der Waldshuter Straße her (links neben der Post). Die Kursaalgarage hat 130 Parkplatze, die Postgarage 155 Plätze.

In der Postgarage sind die Schäden weit geringer, so Wolter. Offene Dehnfugen und Risse müssten abgedichtet werden. „Das wird im laufenden Betrieb möglich sein“, sagt er. Ebenso sei die Sanierung des Bodenbelages auf dem nicht überdachten Parkdeck im Posthof nötig. Dieses befindet sich direkt über der Postgarage. Der Belag ist undicht, das Regenwasser dringt durch die Decke in die Postgarage ein. Die Arbeiten an der Postgarage und im Posthof sollen im Laufe des Jahres durchgeführt werden.