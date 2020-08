von Susanne Eschbach

„Es melden sich wieder mehr Schüler an“, so Günther Nufer, Geschäftsführer und Mitbegründer der Massageschule. Wurden im Gründungsjahr 1976 noch 61 Masseure ausgebildet, ist die Zahl in der jüngsten Zeit immer mehr zurückgegangen. Die Schließung drohte. Denn Physiotherapeuten haben die Aufgaben der Masseure mit abgedeckt. Außerdem: „Der Hang, sich besser zu qualifizieren, hat den Beruf des Masseurs abgewertet“, so der Geschäftsführer. Denn eine Ausbildung zum Masseur ist bereits mit einem Hauptschulabschluss möglich.

Waldshut-Tiengen Fasnacht ja oder nein? Zünfte in Waldshut und Tiengen warten mit einer Entscheidung noch ab Das könnte Sie auch interessieren

Doch jetzt scheint sich die Nachfrage in der Arbeitswelt wieder zu wandeln. „Gerade im Bereich der Geriatrie sind wieder mehr Masseure in der Behandlung älterer Menschen gefragt“, erklärt Günther Nufer. „Die Nachfrage ist groß“.

Die Massageschule Die 1976 gegründete Einrichtung ist der Grundstein der heutigen Akademie für Gesundheitsberufe im Schöpfebachtal. 1274 Masseure sind seither ausgebildet worden. Um den Beruf des Masseurs zu erlernen, ist ein Hauptschulabschluss nötig oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Nach der Ausbildung bestehen in der Akademie weitere Möglichkeiten der Weiterbildung. Weitere Infos zur Schule und zu den Bewerbungsmöglichkeiten gibt es telefonisch unter 07761/94 11-0 oder per E-Mail (info@massageschule-bad-saeckingen.de) und im Internet (www.akademie-gfb.de).

Um auf die höhere Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu reagieren und wieder mehr junge Leute für den Beruf des Masseurs zu gewinnen, hat sich die Akademie für Gesundheitsberufe dazu entschlossen, die Zugangsbedingungen zu lockern. Bisher waren der Schulbeginn in den Monaten April und Oktober. Jetzt startet das Schuljahr nur noch am 1. Oktober. Gleichzeitig ist das Schulgeld halbiert worden. Außerdem wurde der Nachweis eines Freiwilligen Sozialen Jahres, als weitere Zulassungsbedingung, abgeschafft.

Bad Säckingen Die zahlreichen Baustellen im Bad Säckinger Stadtgebiet, die für Umleitungen sorgen, sollen die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und schnellem Internet sicherstellen Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell stehen sieben Bewerber auf der Liste der Massageschule. Günther Nufers Ziel sind zehn Schüler, damit sich der Schulbetrieb wirtschaftlich rechnet. Gerne natürlich auch mehr. Kurzentschlossene haben ab sofort bis in den September hinein die Möglichkeit, sich für das kommende Schuljahr im Oktober, anzumelden. „Wir werden zeitnahe Aufnahmetests durchführen“, so Nufer weiter. Es besteht aber auch die Möglichkeit, sich bereits für das nächste Schuljahr 2021 einen Platz zu sichern.

Verjüngtes Leitungsteam

In der Aufbruchsstimmung der Massageschule hat sich im neuen Schuljahr auch das Leitungsteam verjüngt. Der langjährige Schulleiter Franz Siebold ist in den Ruhestand gegangen. Und auch seine Stellvertreterin Andrea Büttner, ist in die zweite Reihe getreten. Neu ist jetzt Victoria Finkbeiner als Schulleiterin ernannt worden. Ihr zur Seite steht Volker Teubler. Beide sind erfahrene Kräfte als Masseure und Physiotherapeuten. Beide unterrichten seit Jahren an der Schule in verschiedenen Bereichen wie alle Fächer der physikalischen Therapie, Prävention und Rehabilitation oder für Bewegungstherapie, Biomechanik, Berufs- und Gesetzeskunde.