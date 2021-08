Im Bad Säckinger Rathaus steht demnächst ein personeller Wechsel an. Ordnungsamtsleiter Markus Haag wird Bad Säckingen noch in diesem Jahr verlassen. Bürgermeister Alexander Guhl bestätigte den Weggang Haags auf Anfrage unserer Zeitung. Markus Haag leitet seit Anfang des Jahres 2019 das Ordnungsamt der Stadt.

Markus Haag (56) wird gegen Spätherbst zur Stadtverwaltung in Weil am Rhein wechseln, teilte Bürgermeister Guhl mit. Seine Stelle bei der Stadt Bad Säckingen sei bereits ausgeschrieben. Markus Haag wechselt auf eigenen Wunsch. Zu den Gründen sagte der Bürgermeister, es gehe Haag in der Hauptsache um den langen Arbeitsweg. Haag, der sich derzeit in Urlaub befindet, wohnt in Inzlingen. Von seinem Heimatort nach Weil ist es nur ein Katzensprung. Hinzu komme auch, so Guhl, dass sich Haag durch den Wechsel zudem beruflich verbessern könne. Der Bürgermeister bedauert das Ausscheiden seines Ordnungsamtsleiters.

Ein genauer Termin für Haags Weggang stehe noch nicht fest, so Guhl. Da Haag Beamter ist, wird der Wechsel in Abstimmung mit der Stadt Weil stattfinden. „Ich gehe davon aus, dass es im Spätherbst sein wird“, sagt Guhl. Der amtierende Ordnungsamtsleiter wird jedenfalls noch den Wahlsonntag in Bad Säckingen organisieren und abwickeln. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

Markus Haag kam im Sommer 2018 von der Gemeindeverwaltung Inzlingen nach Bad Säckingen. Im dortigen Rathaus war er Leiter der Finanz- und Personalverwaltung. In Bad Säckingen trat Haag dann zum Jahresbeginn 2019 die Nachfolge des langjährigen Ordnungsamtschefs Anton Büdel an. Der gebürtige Endinger Haag war 28 Jahre in der Gemeindeverwaltung Inzlingen Kämmerer. Nach seinem Studium in Kehl zum Diplom-Verwaltungswirt war Inzlingen seine erste Stelle. Haag, der zudem für eine freie Bürgerliste im Inzlinger Gemeinderat sitzt, ist begeisterter E-Autofahrer und auch Schachspieler.