von Werner Probst

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern am Freitag, 23. Juli, Maria und Michael Merle. Das Jubelpaar ist in Bad Säckingen eine feste Größe. Ehrenamtlich im DRK Kreisverband Säckingen engagiert, ist Maria Merle stellvertretende Kreisvorsitzende und zuständig für die Sozialarbeit, während Michael Merle nun schon mehr als drei Jahrzehnte Vorsitzender des Bad Säckinger DRK-Ortsvereins ist und als Jurist im Landes- und Bundesverband fungiert.

Maria Merle

Maria Merle kam 1947 in Traunstein auf die Welt. 1950 kam die Familie nach Bad Säckingen. Hier besuchte Maria Merle die Volksschule und anschließend in Konstanz das Gymnasium. In Freiburg erlernte sie ihren Traumberuf Kinderkrankenschwester. Nach dem Staatsexamen war sie dann in der Neugeborenen-Abteilung im Bad Säckinger Krankenhaus, zuletzt als Stationsschwester, tätig.

Michael Merle

Michael Merle kam 1946 in Rastatt zur Welt. In Schopfheim und Stuttgart ging er aufs Gymnasium und machte Abitur. Nach der Bundeswehrzeit studierte er Jura in Tübingen und Freiburg. 1973 machte er das erste und 1976 das zweite Staatsexamen und eröffnete dann mit seinem Kollegen Frank Heilmann ein Rechtsanwaltsbüro.

Die Hochzeit

1971 läuteten im Bad Säckinger Münster die Hochzeitsglocken. Das Paar kannte sich bereits aus den Kindertagen. In Bad Säckingen konnte das Jubelpaar zunächst eine Wohnung und 1980 eine eigene Doppelhaushälfte beziehen. Die Geburt zweier Kinder machte es zur Familie.

Bürgermeister

Ein Meilenstein im Leben von Michael Merle ist das Jahr 1995, als er in Laufenburg zum Bürgermeister der Waldstadt gewählt wurde. Im Bad Säckinger Stadtrat war er zuvor schon kommunalpolitisch engagiert gewesen, ehe dann dieses bedeutende Amt alle seine Kräfte forderte. 1996 konnte die Familie in das Eigenheim in Laufenburg einziehen.

Die Kanzlei

Nach seiner achtjährigen Amtszeit im Laufenburger Rathaus eröffnete Michael Merle in Laufenburg, zusammen mit Anke Egger-Büssing, eine Rechtsanwaltskanzlei, die nach wie vor Bestand hat. Auch in seinem hohen Alter ist Michael Merle immer noch von seinem Beruf begeistert und bei Rechtsstreitigkeiten für das Recht seiner Mandanten im Einsatz.

Das Engagement

Für das Jubelpaar ist das Vereinsleben ein fester Bestandteil. Beide gehören seit Jahrzehnten dem DRK an und sind vielfach immer noch mit Führungsaufgaben betraut. Bereits 46 Jahre ist Maria Merle im DRK und wurde für ihre vielfältige Tätigkeit schon vielfach geehrt. Neben seinem Wirken im DRK war Michael Merle auch viele Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender in der Baugenossenschaft Familienheim aktiv und wurde dafür mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Maria Merle entdeckte ihre Liebe zum Chorgesang erst in jüngster Zeit und lässt nunmehr ihre Altstimme im Obersäckinger Kirchenchor erklingen.

Freizeit

Gerne erinnert sich das Jubelpaar aber auch an die Urlaubsaufenthalte an der Nord- oder Ostsee, vor allem auch am Bodensee, wo die Beiden die Kraft für den Alltag sammelten. Auch heute sitzen die beiden Jubilare noch gerne am Steuer ihres Autos. Jetzt freuen sie sich, im Bad Säckinger Münster das Ehegelöbnis wiederholen zu können.