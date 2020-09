von Michael Gottstein

Besonders an Heiligabend fällt vielen Menschen das Alleinsein schwer. Doch seit 20 Jahren gibt es für Alleinstehende und bedürftige Bürger die Möglichkeit, diesen Festtag in Gesellschaft zu verbringen und dabei ein Abendessen mit Musik und Lesungen aus dem Evangelium zu genießen. Zwei Pionierinnen der ersten Stunde sind Maria König und Marita Lefèvre. Für ihre Verdienste wurden sie am Dienstagabend geehrt.

Die Weihnachtsaktion Seit 20 Jahren gibt es das Weihnachtsessen für Alleinstehende. Die Veranstaltung lockt jedes Jahr 50 bis 60 Besucher an. Geboten ist neben einem Essen ein kleines Programm. Von Anfang an organisiert wurde sie von Maria König und Marita Lefèvre. Zum Helferkreis gehören auch Heide und Klaus Schneidewind, Ehab Al Sweidani, Teodora Chilf, Christa Nicolai, Wolfgang Stangenberg, Karin Huber, Petra Albiez, Heidi Hausin sowie Ilka Arzner.

Martin Riegraf, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands Hochrhein, überreichte den Damen die Ehrenzeichen des Deutschen Caritasverbandes in Silber. „Eigentlich müsste der Präsident hier sein, aber heute müssen Sie mit mir vorlieb nehmen“, scherzte Riegraf, der anstelle einer Laudatio zwei Interviews führte, um die Geehrten selbst zu Wort kommen zu lassen.

Angeregt wurde diese besondere Weihnachtsfeier durch den damaligen Stadtrat Karl Braun, ins Leben gerufen wurde sie von Maria König, Marita Lefèvre und Cilli Biller. „Es fing mit fünf Leuten an, dann wurden es schnell 20 und schließlich 50 Gäste“, berichtete Marita Lefèvre, und Maria König meinte, es sei auch für die Helfer immer eine Freude gewesen, „weil die Leute gerne zu uns gekommen sind“.

Doch das Engagement der Jubilarinnen reichte noch weiter. Die geborene Bad Säckingerin Maria König verließ einst ihre Heimatstadt, um 15 Jahre lang in der Freiburger Universitätsklinik zu arbeiten. Danach kehrte sie zurück und wurde Pflegedienstleiterin im Spital, über dessen Schließung sie „tieftraurig“ war. Nach dem Eintritt in den Ruhestand suchte sie sich andere karitative Aufgaben. „Mir geht es gut, und da ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, denen zu helfen, denen es nicht so gut geht.“ Von Beginn an war sie Helferin bei dem von den drei christlichen Kirchen unterstützten Essenstreff, der jeden Wochentag in den Räumen der Caritas stattfindet.

Marita Lefèvre war Beisitzerin im Caritas-Vorstand, arbeitete beim Krankenhausbesuchsdienst mit und war eines der ersten Mitglieder des Hospizdienstes. Riegraf würdigte die lebensbejahende, fröhliche Art der Rheinländerin und ihre Fähigkeit, andere Menschen damit gleichsam „anzustecken“. Bürgermeister Alexander Guhl sprach den beiden Frauen den Dank der Stadt aus.

Auch wenn sich Maria König und Marita Lefèvre nun von der Ausrichtung der Weihnachtsfeier zurückziehen, wird es diesen Abend für alleinstehende und bedürftige Menschen auch in Zukunft geben – allerdings muss er coronabedingt in diesem Jahr ausfallen. „Viele unserer Besucher und Helfer sind schon älter und gehören zur Risikogruppe“, erklärte Riegraf.

Um das Erfahrungswissen der scheidenden Jubilarinnen zu erhalten, hatten sich Mitglieder der Helfergruppe getroffen, um festzuhalten, was zu tun ist. Klar ist, dass auch in Zukunft die Lesung aus dem Evangelium – unabhängig von der Konfession der Besucher –, eine Tombola und ein musikalisch-kulturelles Programm Bestandteil des Abends sein werden. Viel verändern wird sich nicht, denn die Liste der „Reformvorschläge" war sehr kurz.