von Werner Probst

Marga wird heute Ott 95 Jahre alt. Sie ist geistig und körperlich noch sehr fit und hat große Freude an den selbst gepflegten Blumen, genießt die schöne Aussicht von ihrer im sechsten Stock gelegenen Wohnung. In Greiz in Thüringen geboren, machte sie nach dem Schulbesuch das Pflichtjahr und eine kaufmännische Lehre. Anschließend arbeitete sie als Industriekauffrau. 1948 kam ihre Tochter auf die Welt. Ab 1956 arbeitete Ott im Westdeutschen Rundfunk, ihre zentrale Aufgabe war im Programmaustausch, was ihr immer sehr viel Spaß machte. „Ich hatte viele nette Kollegen“, sagt die Jubilarin, die 1986 in den Ruhestand ging. Da ihre Tochter in der Schweiz wohnt, beschloss sie in ihrer Nähe den Lebensabend zu verbringen. So freut es sie sehr, dass sie oft von ihr besucht wird und sie stets zur Hilfe bereit ist. Ihre Einkäufe erledigt Marga Ott noch selbst, genießt aber das täglich gelieferte Essen. Viele Reisen, etwa nach Hongkong oder Singapur gehören zu ihrer Erinnerung. Oft war sie bei Wanderungen des Schwarzwaldvereins mit von der Partie.