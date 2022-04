Bad Säckingen vor 2 Stunden

Mann soll 13-Jährige sexuell belästigt haben: Polizei sucht Zeugen

Unbekannter spricht Mädchen in Bad Säckingen an und umarmt sie. Der Vorfall soll sich am 20. April gegen 16.30 Uhr an der Zähringer Straße ereignet haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.