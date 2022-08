von sk

In der Nacht zum Samstag, 20. August, gegen 4.50 Uhr, kam es laut Polizei in der Innenstadt von Bad Säckingen zu einer heftigen Auseinandersetzung auf offener Straße. Bisher ist bekannt, dass es zwischen einem etwa 30-Jährigen Mann und einer etwa ebenso alten Frau zu einem Streitgespräch in der Nähe des Scheffel-Gymnasiums, Untere Flüh, gekommen war.

Der zunächst verbale Streit soll dann eskaliert sein. Die Frau wurde von dem Mann körperlich attackiert, hierbei verletzte sie sich leicht.

Der Vorfall soll von einem Passanten beobachtet worden sein. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, möge sich bitte rund um die Uhr beim Polizeirevier Bad Säckingen melden, Telefon 07761/9340.