von Gerd Leutenecker

Seit einem Vierteljahrhundert engagieren sich die Malteser am Hochrhein auch mit Geschenken zu Weihnachten. Die Nikolausaktion entspricht dem Malteser Credo, den Armen und Kranken zu helfen. In diesem Jahr ist eine Steigerung um mehr als 30 Prozent an Geschenken zu verzeichnen. 168 bedarfsgerechte Pakete sind zusammengestellt worden. Vom Jugendamt, den Sozialstationen der Caritas, der Jugendhilfeeinrichtung Pro Juve, den Caritas-Werkstätten und den Pflegeheimen in Bad Säckingen sind den Maltesern Bedürftige als Empfänger der Päckchen empfohlen worden.

„Wir übergeben das den Einrichtungen, die uns den Personenkreis mitgeteilt hat“, sagte Magdalena von Schönau. Die Verteilung darf aus Datenschutzgründen nicht mehr direkt durch die Malteser übernommen werden, „was schade ist“, kommentierte von Schönau. Ganz praktische Sachen seien in diesem Jahr auf der Liste an Empfehlungen gewesen. Eine betagte Frau benötigt zum Beispiel Heizmaterial, um durch den Winter zu kommen und hat bereits einige Bündel Briketts bekommen. Ilse Doppelgatz hatte in diesem Fall persönlich die Kohle vorbeigebracht, die Frauen kennen sich aus vorangegangen Besuchen.

Zahl der Bedürftigen steigt

Der Anstieg der Zahl der Bedürftigen war bei der jüngsten Malteser-Vorstandssitzung ein großes Thema. Der Dienst am Nächsten ist weiterhin eine gelebte Grundhaltung für die katholische Hilfsorganisation in und um die Trompeterstadt. „Den Menschen wird ein Stück Glück und Freude gebracht“, sagte Rita Rauter, während sie noch an den letzten zu verpackenden Geschenken arbeitete.