Wer etwas weiß, sieht mehr: Frei nach diesem Motto bietet die Künstlerin Nurhan Sidal zwei Begleitveranstaltungen zu ihrer aktuellen Ausstellung von Gemälden, Objekten und Installationen in der Bad Säckinger Villa Berberich an.

Gegen Krieg und Unterdrückung

Nurhan Sidal prangert mit großer Empathie Krieg, Flucht und Unterdrückung an und hält mit den Mitteln ihrer expressiven Kunst ein leidenschaftliches Plädoyer für die Freiheit. Die in der Türkei aufgewachsene und in Deutschland sowie Italien lebende Künstlerin ist sowohl der Philosophie, Mythologie, dem Denken und Fühlen ihrer türkischen Heimat als auch dem westlichen Kulturkreis verbunden.

Künstlerin aus zwei Kulturkreisen

Ihre Werke sind daher ohne Kenntnisse ihrer Biographie nur unvollständig zu verstehen. Am Samstag, 15. April, ab 18 Uhr, lässt die Künstlerin die Besucher in informativen, amüsanten und nachdenklichen Geschichten an ihrem bewegten Leben zwischen den zwei völlig verschiedenen Kulturkreisen teilhaben.

Viele ihrer Werke sind von der Literatur Nazim Hikmets (1902 bis 1963) beeinflusst und interpretieren dessen Gedichte. Hikmets gilt als Begründer der modernen türkischen Lyrik und lernte selbst die Unfreiheit kennen, denn im Jahr 1938 wurde Hikmet, der in der Sowjetunion studiert hatte, von einem Kriegsgericht wegen kommunistischer Betätigung zu 28 Jahren Haft verurteilt und kam erst 1950 im Zuge einer Generalamnestie frei.

Bis ins Jahr 1965 durften seine Werke in der Türkei nicht publiziert werden. Am Sonntag, 23. April, beginnt um 14 Uhr eine Lesung von Nazim Hikmets Gedichten. Nurhan Sidal trägt das türkische Original, Tonio Passlick die deutsche Übersetzung vor.

Nurhan Sidals Ausstellung „Auf der Suche nach Freiheit“ ist noch bis Sonntag, 23. April, immer mittwochs, donnerstags, samstags, sonntags sowie am Ostermontag in der Zeit von 14 bis 17Uhr geöffnet.