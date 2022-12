von Michael Gottstein

Auf dem Bad Säckinger Brennet-Areal erinnerte am Samstag, 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, Gabriele und Hans-Peter Karrer an die zahlreichen Kriege, wie dem in der Ukraine, als auch an die Menschen, die auf ihrer Flucht über das Mittelmeer ertrinken. Aufgerufen hatte Hans-Peter Karrer (rechts) über die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung. Auch wenn wegen des nasskalten Wetters nicht viele Menschen kamen, hielten Gabriele und Hans-Peter Karrer tapfer eine Stunde lang die Stellung. Die Verabschiedung der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ am 10. Dezember 1948 war ein historischer Moment: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“. Mit diesem Satz haben die Vereinten Nationen jedem Menschen auf dieser Erde – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion oder sozialem Status – die gleichen Rechte und Freiheiten zugesichert.