Der Gemeinderat Bad Säckingen hat am 12. Juni die Einrichtung des Bürgerforums Bad Säckingen beschlossen. Es rückt an die Stelle der bisherigen Beiräte. Am 9. November tagte das Forum nun zum ersten Mal – vor leeren Rängen. „Vielleicht zwanzig Zuschauer“ hatte sich Christian Heinemann von der Abteilung Zentrale Steuerung und Finanzen des Rathauses Bad Säckingen erhofft, gekommen war lediglich einer. So tagten neun per Los aus dem Melderegister eingeladene Bürgerinnen und Bürger, ergänzt durch zwei Mitglieder des Gemeinderates und die Rathausverwaltung praktisch ohne weitere Beteiligung der Bürgerschaft in der Mensa des Scheffelgymnasiums.

Gemeinderat Michael Maier (CDU) forderte, die für das Bürgerforum entwickelte Internet-Homepage müsse „nun möglichst schnell nach draußen gehen.“ Bürgermeister Alexander Guhl nannte die Zielsetzungen: „Rathaus und Gemeinderat wollen alle Bürger in der Stadt vertreten“, das neue Forum binde Menschen ein, „die man sonst nicht sieht und die sich sonst nicht äußern.“ „Es ist ein Experiment“, so Guhl weiter – es gelte Themen aufzugreifen, „die den Bürgern wichtig sind und die wir sonst nicht auf dem Schirm haben.

Auch Martin Müller, von der Lebenswerke GmbH in Stuttgart, die das neue Beteiligungsformat gemeinsam mit Gemeinderat und Stadtverwaltung entwickelt hat, hob die Bedeutung des Bürgerforums für die Stadtentwicklung hervor. Für Sabine Wölfle, von der Lebenswerke GmbH, die das neue Projekt zukünftig begleitet, zeigt sich in diesem Modell ein neuer Ansatz: „Demokratie verändert sich, es geht um direktere Bürgerbeteiligung über die repräsentative Demokratie hinaus.“

Auf der Homepage www.buergerforum-bad-saeckingen.de sollen alle Bürger Themen und Fragen einbringen und diskutieren können. Gewinnt ein Vorschlag zehn Unterstützer, wird er vom Bürgerforum aufgegriffen, behandelt und über dem Hauptausschuss an den Gemeinderat weitergeleitet. Nächste Tagungstermin des Bürgerforums soll in einem halben Jahr sein.