von Helmut Kohler

Obwohl Bad Säckingen in den ersten zehn Tage mit 70 Liter pro Quadratmeter (l/m²) bereits 81 Prozent des normalen gesamten Märzniederschlages erreicht hatte, war der 1,1 Grad zu warme und 54,5 Stunden zu sonnige erste Frühlingsmonat bedingt durch die sehr trockenen letzten beiden Monatsdekaden noch 11,2 l/m² zu trocken.

Der Autor Helmut Kohler, Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er auch die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik und wagt ab und zu auch eine Vorhersage. Die Daten seiner Wetterstation sind auch im Internet nachzulesen:

www.wetter-schwoerstadt.de

Nach dem 54 l/m² zu niederschlagsreichen Februar suchte man auch zum Start in den ersten Frühlingsmonat ein beständiges Hoch mit einer längeren trockenen Phase vergebens. Mit einer westlichen Strömung geben sich die Tiefs „Charlotte“, „Diana“, „Elli“ , „Flora“ und „Gisela“ in rascher Folge die Klinke in die Hand und sorgten dafür, dass in Bad Säckingen der Regenschirm oder die Regenjacke ständige Begleiter waren. Passend zum Übergang vom Winter zum Frühling waren die Temperaturen weder winterlich kalt noch frühlingshaft warm. Nach den ersten sechs Märztagen wurde bereits die Hälfte des normalen Märzniederschlages verzeichnet.

Dieses „Sauwetter“ hielt sich bis zum 10. März. Nach weiteren drei wechselhaften Tagen mit Wolken, Wind und leichtem Regen stellte sich am 14. die Wetterlage grundlegend um. Mit Hoch „Helge“ stellte sich endlich eine von vielen lang ersehnte stabile Hochdrucklage mit steigenden Temperaturen und viel Sonnenschein ein. Die erste Bad Säckinger Märzhalbzeit war somit 0,9°C zu warm, mit 71l/m² fiel bereits 83 Prozent des normalen Märzniederschlages und die Sonne schien an 66 Stunden 49 Prozen des Monatssolls. Auch in der zweiten Märzhälfte bekam der Frühling durch die Hochs „Helge“ und „Ingolf“ „Rückenwind“. Mit 20,0°C gab es am 18. bei strahlendem Sonnenschein den ersten warmen Tag (ab 20°C) des Jahres.

Auch die folgenden zwei Tage waren mit Tageshöchsttemperaturen von 20,3°C sowie 20,4°C „warme Tage“. Am 21. kam eine Wetterkonstellation wie es sie in den gesamten letzten Monaten nicht gab. Das kräftige Hochdruckgebiet „Jürgen“ verlagerte sich Richtung Russland, dadurch drehte die Strömung auf Nordost bis Ost und es konnte trockene arktische Polarluft in unsere Gefilde strömen. Trotz viel Sonnenschein lagen die Höchsttemperaturen knapp unter der zweistelligen Grenze, aber durch die „bissige Bise“ fühlten sie sich wie nur knapp über dem Gefrierpunkt an.

Zum Nachteil der voll in der Blüte stehenden Obstbäume sanken die Temperaturen deutlich in den Frostbereich. Mit einer südwestlichen Strömung wurde es am 27. vorübergehend milder, so dass am 28. bei strahlendem Sonnenschein eine Höchsttemperatur von 16,7°C zu geniessen war. Nach 15 niederschlagsfreien Tagen in Folge sorgte Tief „Liebgard“ am 29. bei rund 12°C kälteren Temperaturen für 3,8 l/m² Niederschlag in Form von Regen und Schneeregen. Mit dem Zusammenspiel von Hoch „Keywan“ und Tief „Mareike“ gelangte die letzten beiden Märztage trockene Kaltluft polaren Ursprungs zu uns, was neben viel Sonnenschein aber auch für Nachtfröste sorgte.