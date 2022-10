von Gabriele Rasenberger

Ein voller Erfolg waren die Märchentage, die ab Freitag Besucher in die Stadt lockten. Am Samstag brach dann der Himmel auf und bei herrlichem Sonnenschein spielte auch das Wetter mit fast sommerlichen Temperaturen mit. Und am verkaufsoffenen Sonntag war dann auch der Stadtbummel mit Einkaufen möglich.

Schon am Freitagnachmittag ging es mit dem Programm der Märchentage los im Awo-Sozialkaufhaus. Wie in Wallbach ging es dann weiter: Die Kinder freuten sich auf die Märchen, hörten gerne zu, wenn vorgelesen wurde. Dafür machten die Händler gerne mal auch ihr Geschäft zu, damit die Kinder nicht gestört wurden. Außerdem gab es ein Gewinnspiel an dem die Drei- bis 13-Jährigen gerne teilnahmen. Einige Kinder sangen sogar spontan das Lied „Hänsel und Gretel“ als sie das Bild dazu entdeckten.

Hingucker: Die Geschichte von Hase und Igel fesselte die Zuschauer. | Bild: Gabriele Rasenberger

Auch Bastelangebote gab es, da konnten Filzmützen gebastelt werden, die an Tiere erinnerten oder Traumfänger. Manch Erwachsener wurde hier wieder zum Kind. Gern hörten alle die mittelalterlichen Lieder der Gruppe Skadefryd oder auch den Drehorgeln zu. Die Gruppe Grex Fabula war auch mit Märchen zu sehen. Manche kleine Kinder hatten großen Respekt vor dem Drachen, der dabei war. Da mussten schon die Eltern oder eine Prinzessin dabei sein.

Ein wilder Drachen? Er ist gar nicht so schlimm, überzeugt die Prinzessin. | Bild: Gabriele Rasenberger

Gut 30 Kinder und Erwachsene kamen am Samstag auf Einladung des Freundeskreises Nagai in der Stadtbücherei zusammen, um Kamishibai, japanisches Papiertheater, zu erleben. Kaoru Stocker hatte das Märchen Kobutorojisan (Der alte Mann mit dem Geschwür) übersetzt und sowohl auf Deutsch wie auf Japanisch vorgetragen. Ein gespanntes Publikum dankte mit großem Applaus.

Kaoru Stocker hatte das Märchen Kobutorojisan (Der alte Mann mit dem Geschwür) übersetzt und sowohl auf Deutsch wie auf Japanisch vorgetragen. Bild: Peter Haußmann | Bild: Peter Haußmann

Am frühen Samstagabend fand auch noch ein Märchenabend für Frauen statt.

Die Händler profitierten von den Tagen, aber dies war für sie nicht das Wichtigste, wie Hubert Aberle von der Chalet Boutique ausführte: „Es ist eine schöne Möglichkeit, die Innenstadt attraktiver zu machen.“ Für ihn ergeben sich so „Orte der Begegnung“. Daher könnten aus seiner Sicht gerne jeden Monat Mottotage zu unterschiedlichen Themen angeboten werden.

Am Sonntag war das Programm der Freiburger Puppenbühne gut besucht. | Bild: Gabriele Rasenberger

Am Sonntag war dann ab Mittag in der Stadt viel los. Einige Geschäfte warben mit Rabatten und Aktionen. Gleichzeitig gab es verschiedene Verpflegungs- und Informationsstände, die sehr gut besucht waren. Und natürlich waren die Märchentage nochmals sehr gut besucht, zum Beispiel die Freiburger Puppenbühne. Mit einem Familienkonzert, welches von Mitgliedern das Symphonieorchesters des SWR gestaltet wurde, klang das Wochenende aus.