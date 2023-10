Das Konzept des Stadtmarketingvereins Pro Säckingen ging auf: die Märchentage gepaart mit dem verkaufsoffenen Sonntag waren ein besonderes Erlebnis und ein rundum voller Erfolg. Drei Tage lang hatte sich Bad Säckingen in eine Märchenstadt verwandelt. Alles drehte sich um Geschichten, Märchen, Sagen und Legenden. Jeder konnte etwas für sich entdecken, „Klein und Groß“ ließ sich in eine fantasievolle Welt entführen.

Sigrid Maute verwandelte das Schloss Schönau in einen Räuberwald. Bild: Marianne Bader

Für den Bezug zur Realität sorgte der verkaufsoffene Sonntag. Viele Geschäfte in der Altstadt öffneten am Sonntagnachmittag zusätzlich ihre Türen und lockten mit interessanten Rabatt- und Sonderaktionen. Überhaupt hat sich die Veranstaltung zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt. Tausende Besucher strömten bei schönstem Herbstwetter in die Innenstadt. An vielen Veranstaltungsorten und Bühnen wartete eine erlesene Auswahl an Märchenerzählern, Bastlern und Musikern auf ihre Besucher.

Begehrtes süßes italienisches Gebäck. Bild: Marianne Bader

Am Anfang des Events standen am Freitag Märchen und Kakao im AWO-Sozialkaufhaus in Wallbach, Märchen mit Musik mit Klaus Böffert im Trompeterschloss und eine Lesung über „Hase und Holunderbär“ in der Chalet Boutique. Dann am Samstag war die Stadtbücherei ganz in den bewährten Händen des berühmten Papiertheaters, im Trompeterschloss wartete Sigrid Maute mit ihrem Erzählmärchen, im Jugendhaus „Altes Gefängnis“ erzählte Karin-Cornelia Putz tierisch coole Geschichten. Eher für Jugendliche und Erwachsene war das spannende Abendmärchen zum Thema Schmieden, Weben und Spinnen geeignet.

Dichtes Gedränge bei den Märchentagen und dem verkaufsoffenen Sonntag. Bild: Marianne Bader

Besondere Atmosphäre bot der Diebesturm. Umgeben von altem Gemäuer und in historischen Kostümen traten Renate Grießer und Marion Woelk auf. Mit viel Mimik und Gestik verstanden es die Erzählerinnen, die kleinen und großen Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Die spannende Geschichte vom „Geist in der Flasche“ wurde von Margarethe Romacker mit leisen Klängen auf einer mittelalterlichen Schlüsselfiedel untermalt.

Märchentante Renate Grießer fesselte Jung und Alt mit ihren spannenden Erzählungen. Bild: Marianne Bader

Der große Saal des Trompeterschlosses war am Sonntag proppenvoll, als die Märchenfrau Sigrid Maute zuerst kleine Märchenhelden im Publikum ausmachte, bevor sie mit dem Räuberwald-Märchen für Spannung sorgte. Mit offenem Mund und großen staunenden Augen verfolgten die Kinder die Geschichten von Flaschengeistern und Räubern. So wurden alle für einzige Zeit in eine zauberhafte Märchenwelt entführt.

Geschichtenerzähler in Begleitung des bunten „Märchendrachen vom Scheffelfelsen. Bild: Marianne Bader

Ein großes Angebot wie das Basteln eines eigenen Märchenbuches, das Anfertigen von tierischen Stoffmützen, das Filzen von Fledermäusen, Monstern und kleinen Eulen war ebenfalls von großem Interesse.

Das Märchengewinnsuchspiel mit tollen Preisen war ein Vergnügen für die ganze Familie. Bild: Marianne Bader

Derweil waren die Spielleute „Skadefryd“ mit ihrer „Mittelalterlichen Marktmusik“ in der Innenstadt unterwegs und zogen mit ihren originellen Kostümen die Aufmerksamkeit auf sich. Auch der Märchendrache vom Scheffelfelsen durfte nicht fehlen. Lösungshinweise für das Märchen-Gewinnsuchspiel waren in einigen Schaufenstern versteckt.

Mit ihrer mittelalterlichen Schlüsselfidel untermalte Margarethe Romacker die Erzählungen im Diebesturm. Bild: Marianne Bader

In der Orangerie neben dem Trompeterschloss konnten sich Heiratswillige über den schönsten Tag im Leben wertvolle Tipps abholen. Außerdem lud auch die Herbst-Chilbi am Festplatz mit Fahrgeschäften und bunten Ständen zu einem Abstecher ein.

Straßenmusikanten gehörten ebenfalls zum Bild der Märchentage. Bild: Marianne Bader