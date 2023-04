Am Münsterchor Bad Säckingen ist die Pandemie nicht spurlos vorbeigegangen. Das Singverbot von Gemeindegliedern überbrückte eine Chorschola in wechselnder Besetzung. In der Hauptversammlung wurde berichtet, dass die wichtigsten Kirchenfeste mitgestaltet werden konnten. So kamen Messen von Mozart und Gounod und das Oratorium Elias von Felix Mendelssohn-Bartholdy unter der Leitung von Markus Mackowiak zur Aufführung. Dieser hat Bad Säckingen verlassen. Bezirkskantor Severin Zöhrer tritt im Herbst die Nachfolge an. Bis dahin wurde mit Alexandra Wolfgang, Studentin der Kirchenmusik in Freiburg, eine Ersatzdirigentin gefunden. Ihr Debüt hatten Chor und Dirigentin im Osterhochamt.

Über die Finanzen berichtete Michael Bruckschlegel zum letzten Mal. Die Kassenführung habe sich zu einem „bürokratischen Monster“ entwickelt. Immer mehr Auflagen, Prüfungen und Verwaltungsarbeit könnten vom Verein nicht mehr erfüllt werden. Deshalb wird die Kasse an das Pfarramt der katholischen Kirche zurückgeführt und von der Kirchlichen Verrechnungsstelle verwaltet. Das Vermögen aus Beiträgen, Spenden und Zuwendungen bleibt dem Chor erhalten, sagte Präses Dekan Peter Berg zu.

Die Vorsitzende Martina Robert verabschiedete Mitglieder. Als stimmstarke Stützen bezeichnete sie Gabriele und Bernhard Brecht, die die Stadt verlassen. Ein ebenso großer Verlust sei das Ausscheiden von Werner Hieke. Bedenklich ist die schrumpfende Mitgliederzahl. Besonders Männerstimmen sind rar. Über Werbung und persönliche Ansprachen verspricht man sich Neuzugänge. Auch Projektsingen soll es geben. Weil sich Timo Rager nicht mit den Corona-Bestimmungen identifizieren konnte, setzte er seine Tätigkeit aus, das Amt des Schriftführers war zwei Jahre unbesetzt. Nun wurde er erneut gewählt. Neue Beisitzerin ist Monika Kreutz. Für 70 Jahre Treue wurde Meinrad Siegwarth geehrt, für 50 Jahre Bernhard Brecht, 25 Jahre singen Angelika Marten und Petra Schoo.