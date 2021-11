von sk

Die Schulleitung der Gewerbeschule Bad Säckingen gratuliert Michael Prybylski zum 25-jährigen Dienst. Der gelernte Malermeister aus Tiengen wurde vom ehemaligen Schulleiter Leo Weiß eingestellt. Er begann seinen Dienst im Oktober 1996 und hat seither überwiegend die Einjährige Berufsfachschule für Farbtechnik in Berufspraktischer Fachkompetenz unterrichtet. Dies schreibt die Gewerbeschule in einer Pressemitteilung.

Michael Prybylski, der auch in der Malerinnung vertreten ist, bildet laut der Mitteilung ein Bindeglied zwischen der Institution Schule und der Innung. So könne er aktuelle Anliegen kommunizieren. Als Mitglied des Prüfungsausschusses wisse der Jubilar auch, worauf es bei der Gesellenprüfung ankommt. Diese Erfahrung sei auch seinen Auszubildenden zugutegekommen.

Laut Michael Prybylski mache es ihm immer noch große Freude, mit jungen Menschen zu arbeiten. Besonders gefallen haben ihm die Projekte innerhalb und außerhalb der Schule. Wenn es die Unterrichtszeit erlaubt, können die Vollzeitschüler der Einjährigen Berufsfachschule für Farbtechnik erlernte Techniken im Schulhaus praktisch umsetzen. Zu den allgemeinnützigen Projekten zählen einerseits die farbenfrohe Gestaltung eines Raumes im Kindergarten, andererseits des Mannschaftsraums und Treppenhauses der Feuerwehr Bad Säckingen.

Außerdem war Prybylski an der Renovierung der Garagentore der Rippolinger Feuerwehr und der Restaurierung der historischen Feuerwehrspritze der Feuerwehr in Menzenschwand beteiligt. Auch der Eingangsbereich der Werkrealschule in Lauchringen wurde in mehrfarbigem Wellendesign mit von der Firma STO gesponserten Farben von ihm initiiert. Das Schulleitungsteam der Gewerbeschule Bad Säckingen dankt Michael Prybylski in der Mitteilung für seine langjährige Mitarbeit und sein Engagement.