Sieben Geschwindigkeitsmesstafeln stehen momentan in der Gesamtstadt Bad Säckingen, seit einigen Tagen ist die Neueste an der Zähringerstraße zu finden. Auf Höhe des Schulzentrums bekommen die Verkehrsteilnehmer nun ihre gefahrene Geschwindigkeit angezeigt und gleich auch noch den Hinweis, ob die Messung im Rahmen des zulässigen Tempos ist.

„Ganz bewusst für die Verkehrssicherheit der Schüler ist der Standort ausgewählt worden“, sagte Sachgebietsleiterin Katja Meroth vom Gemeindevollzugsdienst bei der Vorstellung. Sie spricht von einer Lob-Tadel-Mechanik, schließlich haben die regulären Kontrollen in der Zähringerstraße in den vergangenen Jahren bußgeldbewährte Folgen, „und das wird auch zukünftig so bleiben“.

Stau auf der B34 ist Problem

Bürgermeister Alexander Guhl sieht den Umfahrungsverkehr bei Stau auf der B34 als ein Problem. „Und da sind die Eltern-Taxis ja auch noch zusätzlich.“ Guhl und sein Rathausteam haben vor der Werner-Kirchhofer-Realschule bereits den Kreuzungsbereich verengt, um den Bring- und Abholdienst zu zügeln. Wer auf den letzten Drücker mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit heranfährt, bekommt jetzt zusätzlich ein Smiley gezeigt, mit plakativer Geste.

Die erste Auswertung der Messtafel werde zeigen, wann der städtische Gemeindevollzugsdienst wieder vor Ort sein wird. Matthias Frank hat auch gute Erfahrungen mit den Anwohnern gemacht, „die ärgert das ja auch, dass da gelegentlich gerast wird“. Und von deren Grundstück aus ist das Messgerät für die Verkehrslenker nicht zu sehen – Meroth und Frank haben durchblicken lassen, dass überall dort, wo eine Geschwindigkeitsmesstafel installiert ist, auch von ihrer Seite her gemessen wird.

Bad Säckingen bewirbt sich erfolgreich

Die neue Messtafel ist der Stadt im Rahmen der Bund-Länder-Initiative „Runter vom Gas“ kostenlos übergeben worden. Bad Säckingen ist als eine von 20 Kommunen im Land nach seiner Bewerbung dafür ausgewählt worden. Stefan Greiner und sein Team vom Bauhof haben die Arbeiten an der Zähringerstraße gegenüber dem Spielplatz zügig ausgeführt.

Das Dialog-Display kann gedreht werden. Beide Fahrtrichtungen werden somit gemessen. Als energieautarke Anlage ist die Tafel mit einem Solarmodul ausgestattet. „Wir haben die Örtlichkeit bewusst ausgewählt und wir wollen die Schulwegsicherheit damit stärken“, Guhl und Meroth weisen von sich, dass Autofahrer abgezockt werden sollen.