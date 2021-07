von sk

Sie blickt auf 4000 Sologastspiele zurück und hat rund 200 Lieder geschrieben. Das 16. Programm der Kabarettistin Lisa Fitz heißt „Dauerbrenner – das große Jubiläumsprogramm“. Mit Energie, einer mehr als 40-jährigen Erfolgsgeschichte mit jährlich 100 Gastspielen in ebenso vielen Städten hat Lisa Fitz immer noch großen Spaß am Kabarett und an der Musik – wie auch ihre begeisterten Zuschauer in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, schreibt das Gloria-Theater in der Ankündigung ihres Gastspiels. Am 29. April 2022 stattet sie dem Gloria-Theater in Bad Säckingen wieder einen Besuch ab.

Der Termin Freitag, 29. April 2022; Showbeginn: 20 Uhr; Preise: 29 bis 39 Euro; Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, im Internet ( www.gloria-theater.de ), über das Kartentelefon unter der Nummer 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Nicht ohne Grund werde Lisa Fitz auch als „bayerische Urgewalt, deren wuchtiger Präsenz man sich keine Sekunde entziehen kann“ bezeichnet. Als Enfant terrible, Aufklärerin, Rocklady, Bürgerschreck und Politikum belebe und bereichere Lisa Fitz seit ihrem Karrierebeginn als Senkrechtstarterin die TV- und Medienlandschaft, inspiriere und provoziere, absolviere unzählige Talkshows, TV-Sendungen und Interviews. Und sie sei, meint sie rückblickend, in 40 Jahren sicher auch in die eine oder die andere Falle getappt. „Irren gehört zum Erfolg“, sagte sie.