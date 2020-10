von sk

Der Mercedes-Benz war von 12 Uhr bis 12.50 Uhr in der Straße Am Rheinblick abgestellt. Vermutlich beim Ausparken dürfte der Unbekannte gegen den Lieferwagen gestoßen sein, so dass an diesem die linke Seitenwand eingedrückt wurde. Der Blechschaden liegt bei rund 1500 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen.