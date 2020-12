von sk

Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann gehören fast schon zum Inventar im Gloria-Theater, so oft standen Eure Mütter mittlerweile dort schon auf der Bühne. Dabei haben die drei Comedy-Schwaben regelmäßig flächendeckend Lachattacken im Publikum ausgelöst. Nun, mehr als 20 Jahre nach seiner Gründung, kommt das Trio ein weiteres Mal nach Bad Säckingen – am Donnerstag, 9. Dezember 2021 – und präsentiert sein brandneues Programm mit prallen zwei Stunden Musik und Wortwitz, schreibt das Gloria-Team in der Ankündigung.

Termin und Karten Donnerstag, 9. Dezember 2021, Showbeginn: 20 Uhr, Preise: 30 bis 39 Euro. Der Vorverkauf startet am 4. Januar 2021. Für die Förderfreunde des Gloria-Theaters ist er am 21. Dezember gestartet. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, im Internet , über das Kartentelefon 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Mitten aus dem Leben, aber stets außerhalb des Gewöhnlichen – so lautet das Motto der Tour. Wieder dabei: ungewöhnliche Sketche, eingängige Lieder und halsbrecherische Tanzeinlagen – oder zumindest entspanntes Sitzen auf bequemen Stühlen. Dass Eure Mütter etwas können, belegen auch Auszeichnungen wie der Titel Deutscher Meister der ersten Kabarett-Bundesliga und der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. „Die vielen Mütter-Fans am Hochrhein können sich freuen“, sagt Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt, „denn die Jungs kündigen für ihr neues Material an: All Killer, no Filler.“