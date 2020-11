von Werner Probst

Das Fest der goldenen Hochzeit können am heutigen Freitag Bruno und Margrit Hillebrand feiern. Seit nunmehr zwei Jahren wohnt das Paar in Bad Säckingen in der Fridolinstraße 45, wo es ihnen recht gut gefällt. Freude haben sie nicht nur an den blühenden Orchideen, sondern auch an den vielen von Margrit Hillebrand aus Stoff kreierten Bildern.

In Reichenbach im Sudetenland kam Bruno Hillebrand 1945 auf die Welt. Er besuchte die Volksschule und ging anschließend in die Fotobranche, ehe er zur Bundeswehr eingezogen wurde. Krankheitshalber wurde er vorzeitig entlassen. Er stieg in Frankfurt in die Versicherungsbranche ein. Bei der DBK-Versicherung war er im Innendienst tätig, ehe er 2005 in Ruhestand ging.

Hochzeit in Bern

Margrit Hillebrand kam 1949 im schweizerischen Bern auf die Welt. Nach dem Schulbesuch machte sie eine Ausbildung zur Kinderpflegerin. Anschließend hatte sie eine Arbeitsstelle in Ancona, wo sie ihren späteren Mann kennen lernte. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, weiß Margrit Hillebrand noch ganz genau und so heirateten die Beiden 1970 in Bern.

In Frankfurt in der Innenstadt konnten die Neuvermählten eine Wohnung beziehen. Als Kinderpflegerin arbeitete Margrit Hillebrand auch in Deutschland, ehe ihr Mann 2005 in Ruhestand ging. 2006 wurde wieder Bern zum Wohnsitz der Familie, ehe es die Beiden wieder nach Deutschland zog.

Kreative Ideen

Bruno Hillebrand sitzt viel an seinem Computer. Vielfach ist er mit Bildbearbeitungen beschäftigt, während seine Frau immer wieder neue Ideen hat, aus Stoff Bilder zu kreieren. Öfters ist das Paar auch auf einem Spaziergang anzutreffen und am Abend genießen die Beiden noch gerne ein Glas Rotwein.