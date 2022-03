von Gerd Leutenecker

Die diesjährige zentrale Earth Hour fand als Veranstaltung in der Region auch auf dem Münsterplatz statt. Als „Stunde der Erde“ kamen in diesem Jahr gleich mehrere Themen zur Sprache. Klimaschutz und Appelle für den Frieden brachten rund 170 Menschen vor dem Münster zusammen. Mit dem bekannten einstündigen Zeichen, den Lichtschalter auszuschalten, haben ebenfalls viele ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Und so verdunkelten um 20.30 Uhr sich sichtbar in der Altstadt viele Wohnungen und Häuser.

Eine Lichterkette für mehr Klimaschutz – die Stunde der Erde fand auch in Bad Säckingen statt. | Bild: Gerd Leutenecker

Der abgeschaltete Lichtstrahler vom Münster herab gab das Kommando. In diesem Jahr haben die „Parents for Future“ diese Veranstaltung organisiert. Toralf Richter sprach den Gründungsgedanken an, „der WWF hatte vor Jahren dafür die Initiative ergriffen“ auf der ganzen Welt den Klimaschutz anzumahnen. Vertreter der regionalen Naturschutzverbände von NABU und BUND nahmen ebenfalls teil.

Die Earth Hour 633 deutsche Städte haben in diesem Jahr bei der Earth Hour ein Zeichen für Frieden und Klimaschutz gesetzt. Diese Stunde der Erde wurde vom WWF Australien 2007 ins Leben gerufen. Bei der Aktion machen Privatleute und Organisationen sowie Kommunen auf der ganzen Welt gemeinsam für eine Stunde das Licht aus, um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Bürgermeister Alexander Guhl sprach vom Münsterportal her den Initiativen seine Solidarität zu. „Seit zehn Jahren sind wir als Stadt dabei und in diesem Jahr geht es auch um das menschliche Klima“, sagte er und sprach dabei den aktuellen Krieg in der Ukraine unumwunden an. Einzig die Stadt müsse im nächsten Jahr endlich auch die Lichter rund um das Münster ausmachen, gab das Stadtoberhaupt zu. Manch bisher unscheinbare Vereinigung, wie die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG), beteiligten sich ebenso. Die Musiker Blondi und Tomawho spielten zusammen sphärische Musik für die Teilnehmer. Inspirierend war in diesem Jahr der ökumenische Schulterschluss von evangelischer, römisch-katholischer und alt-katholischer Kirchen. Eine Lichterkette aus Kerzenlichtern und Laternen setzte sich am Schluss vom Münster aus, am alt-katholischen Gemeinschaftshaus vorbei, hin zur evangelischen Kirche in Bewegung.