von Harald Schwarz

Ein charmantes Lächeln empfängt den Besucher des Friseursalons. Er betritt noch vor dem Lockdown einen sympathischen, angenehmen Arbeitsraum, coronagerecht eingerichtet. Die Maske ist selbstverständlich.

Am 9. Juli 1985 eröffnete Veronika Hottinger ihren Friseursalon. Der hieß „Veronikas Friseurstube“ und war im Gebäude der damaligen „Traube“ untergebracht. Das ist schon lange her. Irgendwann aber muss mal genug sein. Veronika Hottinger hört auf. Nicht weil sie etwas dazu zwänge. Es macht in Summe 49 Jahre aus, in welcher Veronika Hottinger im Friseurgewerbe tätig ist. Aber nun ist Schluss. Friseur „Hair made by Tim“ aus Wehr übernimmt den Friseursalon.

Die Anfänge

Begonnen hat alles mit einer soliden Lehre bei Friseur Hilpert in Bad Säckingen. Eine zweijährige Station in Herrischried schloss sich an. Dort hat sie eine Filiale von Friseur Tröndle geführt. Seit 35 Jahren ist sie nun mit ihrem eigenen Salon selbstständig.

Der Anfang der Selbstständigkeit war nicht einfach. Der Kundenstamm war einfach zu zählen: nämlich Null. „Jeden Kunden musste ich mir selbst erschaffen“, erinnert sie sich noch ganz genau. Was zählt im Dorf, ist gute Arbeit. Das spricht sich herum. Und so war es bei Veronika Hottinger. Bald konnte sie auf einen umfangreichen Kundenstamm zählen. Die Hälfte der Kunden kommt aus Bad Säckingen. „Es gibt Kunden, die kenne ich schon seit meiner Lehre“, erzählt sie stolz.

Fester Kundenstamm

Und das ist eine lange Zeit, schließlich arbeitet die Friseurmeisterin – die Lehre mit eingerechnet – seit fast einem Jahrhundert im Friseurberuf. Ein weiterer Faktor des Erfolges ist das Preis-/Leistungsverhältnis. „Die Preise müssen auch stimmen. Die Kunden schauen aufs Geld“, so Veronika Hottinger. „Ein Nachfolger hat es sicher leichter mit dem nun vorhandenen Kundenstamm.“

Das Gebäude der ehemaligen „Traube“ war das erste Domizil des neu gegründeten Salons. Eine Verbindungstür trennte Salon und Gastraum der Wirtschaft. Da kam es schon mal vor, dass ein Wirtshausgast sein Bierglas mitnahm und den Friseursalon zwecks Haareschneidens aufsuchte. Dieser besondere Trink-Komfort hatte aber ein Ende. Nach zehn Jahren entschloss sich Veronika Hottinger für einen Umzug in das heutige Domizil, einem schönen Gebäude an der Eisenbahnstraße in Wallbach. Der Salon hat vier Plätze. Ein Stuhl musste coronabedingt weichen. Warum hört Veronika Hottinger auf? „Altersbedingt“ ist ihre knappe Antwort. „Den ganzen Tag im Laden zu stehen, da ist man am Abend manchmal fix und fertig“. Und, „ich möchte noch ein bisschen etwas haben vom Leben“. Tief durchatmen und die Zeit für sich genießen. Reisen, Hobbies und alle weiteren angenehmen Seiten des Daseins zu frönen, das ist ihre weitere Lebensplanung.