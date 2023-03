Das Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ startet am 11. und 12. März in seine Abschiedsrunde. Bekanntlich soll man aufhören, wenn‘s am schönsten ist. Das sehen die Macher des preisgekrönten Erfolgsmusicals scheinbar genau so.

Abschied mit Wehmut

Denn am 7. Mai wird nach drei Spielzeiten der endgültig letzte Vorhang für das Fantasy-Musical von Jochen Frank Schmidt fallen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gespielt werden somit noch insgesamt zehn Vorstellungen. Die ersten vier finden bereits vom 11. bis 13. März statt.

Die Musical-Stars des Gloria-Theaters gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge in diese erste Abschiedsrunde. Publikumsliebling Nicolo Alesi spielt Herb, das Schweinhorn (halb Schwein, halb Einhorn) und hat diese sehr spezielle Rolle besonders lieb gewonnen. „Es ist was vom Größten, das Publikum zum Lachen zu bringen, Abend für Abend in dieses hitverdächtige Kostüm zu steigen und so viel positives Feedback zu bekommen,“ erzählt der Vollblut-Musical-Darsteller: „Dieses Stück ist etwas ganz besonderes für uns alle, es wird ein komisches Gefühl sein, es ab Mai nicht mehr spielen zu können“.

Das Musical nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt, in der unsere Träume in großen Traumfabriken mit viel Liebe, Zauberei und Schweiß hergestellt werden. „Tommy Tailors Traumfabrik“ ist eine davon. Doch diese wunderbare Welt ist in großer Gefahr. Und bald wird klar, Tommy ist der Einzige, der sie noch retten kann.

Tickets noch zu haben

Gespielt wird in diesem Monat am 11. März um 20 Uhr, am 12. März um 13.30 Uhr und um 18.30 Uhr und am 13. März in einer Sondervorstellung für Schulen bereits um 9 Uhr, heißt es in der Pressemitteilung. Für alle Vorstellungen sind noch Tickets erhältlich. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, online unter www.gloria-theater.de, übers Kartentelefon unter 07761 6490 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.